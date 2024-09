Aprenda a ler cada um dos símbolos da etiqueta de roupa

Você sabe como ler as etiquetas das roupas? Nelas, existem cinco símbolos – balde, triângulo, círculo, quadrado e ferro – e entender o que eles significam é essencial para prolongar a vida útil das suas peças. A seguir, você descobre a explicação de cada ícone.

Qual é a importância das etiquetas?

Assim como os manuais de eletrodomésticos, carros e outros produtos, as etiquetas são um guia de uso. Segui-las prolonga o tempo de vida das roupas e promove uma relação mais sustentável com o meio ambiente.

“Respeitar as orientações de cuidados prolonga a durabilidade da peça. Com produtos mais duráveis, as pessoas compram menos, o que contribui para a sustentabilidade”, explica Karine Liotino, CEO e co-fundadora da Etiqueta Certa, plataforma de conformidade regulatória de etiquetas.

O que significam os símbolos das etiquetas de roupas?

Lavar (Baldinho)

A lavagem é identificada por um balde. Ele pode ser acompanhado de um número, que expressa a temperatura máxima da água para lavar a peça de algodão.

Sem traços abaixo : a roupa pode ser lavada à máquina no ciclo normal;

Um traço : indica que o ciclo deve ser delicado;

Dois traços : requer um ciclo ainda mais delicado, sem torção;

Mão dentro do balde : a lavagem deve ser manual.

Passar (Ferro)

O símbolo do ferro representa o processo de passar a roupa.

Um ponto : passar a roupa a até 110°C;

Dois pontos : passar a até 150°C;

Três pontos : passar a até 200°C;

Um “X” sobre o ferro : não passar a roupa com ferro.

⚠️ Atenção: Usar uma temperatura superior à indicada pode ressecar as fibras, tornando-as ásperas, e, em alguns casos, causar danos irreversíveis, segundo a CEO da Etiqueta Certa.

Secar (Quadrado)

O quadrado simboliza a secagem.

Um ponto dentro do quadrado : a peça precisa da máquina de secagem;

Dois pontos : a secagem pode ser feita na secadora, desde que em temperatura normal;

Um “X” : a peça não deve ser colocada na máquina de secar;

Traço vertical : a secagem deve ser feita com a roupa pendurada;

Dois traços verticais : a peça deve ser pendurada sem torção;

Traço horizontal : a secagem deve ser feita em superfície plana;

Dois traços horizontais : a secagem deve ser feita em superfície plana e sem torcer a roupa;

Traço diagonal na ponta superior esquerda : a peça deve ser secada à sombra.

Alvejar (Triângulo)

O triângulo caracteriza o uso de alvejante.

Triângulo vazio : permitido usar qualquer tipo de alvejante;

Triângulo com retas dentro : só pode usar alvejantes sem cloro;

Triângulo com “X”: proibido o uso de alvejante.

Limpeza a seco (Círculo)

O círculo indica se a peça deve ser limpa a seco. A letra dentro da figura mostra o solvente apropriado para a limpeza.

E se a roupa não tiver etiqueta?

Se a etiqueta de uma peça estiver ausente ou ilegível, o consumidor deve entrar em contato com a marca. “A legislação garante o direito a uma etiqueta fixa e legível, que forneça as informações necessárias para o uso e cuidado do produto em casa”, explica Karine. Em caso de ausência ou legibilidade comprometida, o consumidor também pode denunciar e exigir seus direitos.

Outras informações que precisam estar na etiqueta

Além dos símbolos de conservação e limpeza – que podem aparecer em texto ou desenho –, outras cinco informações são obrigatórias nas etiquetas: nome da marca, CNPJ da empresa, país de fabricação, tamanho da peça e composição do tecido, de acordo com a CEO da Etiqueta Certa.

