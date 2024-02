DIY: 6 cursos online para fazer suas próprias roupas

Que tal apostar no DIY (o famoso faça você mesma), e criar suas próprias peças? Para quem sempre teve vontade de colocar a mão na massa, mas não tem nenhuma experiência, separamos 6 cursos online para fazer suas próprias roupas.

Curso de técnicas de máquina de costura para iniciantes

Curso de técnica de costura para iniciantes Compre agora: Domestika - R$ 29,00

Domine a arte da costura com Fredi Matthäus! Ao longo do curso, você poderá se aprofundar nas técnicas de costura à máquina, explorando difernetes cortes, alterações e máquinas para criar peças únicas.

São 21 aulas, que vão da escolha dos materiais, passando por moldes e padrões, técnicas de costura, até um projeto final empolgante!

Curso de máquina de costura para iniciantes: crise seu vestido

Depois de aprender o básico das técnicas de costura em máquina, que tal criar o seu próprio vestido? Os vídeos ensinam a adaptar um molde ao seu corpo e criar a peça do zero.

Curso de bordado à mão para roupas

Bordado à mão para roupas Compre agora: Domestika - R$ 29,00

A bordadeira e designer Stefanija Pejchinovska, conhecida como Damaja, te ensina a bordar roupas usando uma composição original. Aprenda vários tipos de pontos, e até a fazer um degradê em seu bordado.

Curso de técnicas de crochê para criar roupas coloridas

Neste curso, você aprenderá a fazer vestidos e blusas de crochê do início ao fim, usando uma modelagem top-down, sem costuras, com as dicas da artesã Marie Castro.

Curso de bordados com lã em peças de tricô

Bordados com lã em peças de tricô Compre agora: Domestika - R$ 29,00

Aprenda a enfeitar todo o tipo de peças de tricô com bordados em lã, com diferentes pontos para criar designs exclusivos.

Curso de crochê: confecção de roupas com estilo romântico

Design e confecção de roupas em crochê Compre agora: Domestika - R$ 29,00

Você gosta de peças românticas, com tons pastel e design delicado? Neste curso, Estefanía Béllico, do Alelí Deco Crochet, ensina a criar o design e a confeccionar uma peça de crochê romântica.

Agora, é só escolher os seus cursos favoritos e começar a criar!