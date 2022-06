Já pensou em lavar suas roupas com uso da inteligência artificial?

Imagine uma máquina de lavar que identifica sozinha a quantidade de roupas que foi colocada no cesto. Naquele dia a dia corrido, entre tantas tarefas divididas pela vida pessoal e profissional, a tecnologia vem para facilitar cada vez mais a rotina agitada que muitas de nós enfrentamos.

Aquele processo de entender qual o tipo de lavagem de cada peça, separar os tipos de tecido e se preocupar se a roupa preferida vai continuar do jeitinho que chegou em casa após a lavagem já faz parte do passado. A Lava e Seca Smart LG te ajuda a não ter tantas preocupações. Ela realiza seis movimentos diferentes, não apenas a agitação de lado a lado.

Tempo úmido ou chuva? Ela também seca a roupa, inclusive em baixa temperatura e pode até entregar as peças levemente úmidas, facilitando a tarefa de passar roupa. É controlável por aplicativo no smartphone, de forma que você pode ajustar a lavagem mesmo quando estiver distante. Além disso, é compatível com o Google Assistente e informa quanto tempo falta para o processo terminar.

Essa máquina não saiu de nenhum filme de ficção científica, nem dos nossos sonhos. Ela existe! E é uma tendência mundial que faz parte do conceito de casa conectada: de acordo com a consultoria Fortune Business Insights, o investimento em casas inteligentes deve chegar a 622,59 bilhões de dólares até 2026 – um crescimento de 29,3% em relação a 2018. “Cada vez mais a LG entrega soluções modernas para o consumidor. Inteligência artificial e conectividade já fazem parte das nossas vidas, então por que não agregar esses diferenciais à lavanderia e garantir maior conservação das roupas e economia de água e energia?”, explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de linha branca na LG Electronics Brasil.

Soluções avançadas para o dia a dia

O conceito de lavanderia da LG vai muito além da conectividade, segundo Silveira. “Com a inteligência artificial, suas roupas têm o tratamento que merecem, e tudo pode ser monitorado por meio de um aplicativo no celular. Através dele, você também pode fazer o download de ciclos adicionais, visualizar o consumo de energia e receber notificações em tempo real, por exemplo, quando o ciclo é finalizado.” Resultado: economia de recursos, como água e energia, mas também de tempo. Afinal, é possível, na correria do dia a dia, cuidar da casa e das crianças, pensar no cuidado com o meio ambiente e estar conectada a novas tecnologias, tudo graças ao uso da inteligência e conectividade.

A máquina utiliza um sistema de inteligência artificial que analisa 20 000 combinações de lavagens acumuladas e decide, de acordo com o peso e os tipos de tecido dentro do tambor, o melhor padrão de lavagem. Assim, protege até 18% mais as roupas porque adapta os ciclos de lavagem para usar movimentos, temperaturas e tempos personalizados. Ideal para as peças de roupas durarem ainda mais.

Além disso, apoiada pela tecnologia e conectividade do aplicativo LG ThinQ, a máquina lava e seca usa vapor para higienizar as roupas gentilmente e eliminar até 99,9% dos alergênicos e bactérias que podem causar alergia ou problemas respiratórios, com extrema eficiência e todo o cuidado com a família.

Como se não bastasse, a máquina é linda! Tem design e acabamento premium, com porta de vidro temperado, que não risca e é resistente a altas temperaturas e impactos. “Com conectividade e inteligência artificial, você cuida das roupas e ganha tempo para passar com sua família”, diz Silveira.