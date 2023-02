Cuidados com suas roupas íntimas: como lavá-las e armazenar

Cuidar das roupas íntimas é uma necessidade que muitas mulheres esquecem ou deixam de lado. Por vezes, essas também higienizam da maneira incorreta por não terem conhecimento das cautelas indispensáveis que devem ter com suas peças – um detalhe que, aliás, pode por a saúde em risco. Em entrevista com Ligia Santos, ginecologista, descobrimos as melhores dicas para lavar e armazenar suas calcinhas e biquínis de modo adequado.

Riscos para a saúde

A falta ou má higienização das roupas íntimas aumenta o risco de contrair infecções. Além disso, esse costume interfere na qualidade da secreção vaginal. “A vagina é propícia a infecções por ser uma região quente e úmida, portanto, facilita o risco de infecções”, explica Ligia.

Como higienizar calcinhas e outras lingeries?

O que muitas mulheres não têm conhecimento é que as calcinhas não devem ser lavadas como qualquer peça de roupa. Para higienizar sua veste, você deve lavá-la abundantemente com água e sabão neutro. Não há necessidade de selecionar um sabão específico, desde que a pessoa não tenha alergia.

“Dar preferência para sabonetes neutros, produtos hipoalergênicos ou sabão de coco. Os produtos a serem evitados são os com composições químicas pesadas como os alvejantes e a água sanitária”, alerta.

Ao lavar, deixar secar naturalmente em local seco e arejado, de preferência em contato com a luz solar, é a melhor estratégia. “É muito comum que mulheres lavem a calcinha no banheiro e deixem para secar lá, essa não é uma prática adequada”, aponta.

A médica também ressalta que, por se tratar de uma roupa íntima, nunca se deve compartilhá-las com mais ninguém.

E as calcinhas absorventes?

Por possuírem forro mais robusto, essas devem ser higienizadas com muita água e sabão. Também por esse motivo, elas devem acumular mais água, portanto deve existir cuidado redobrado para não guardá-las úmidas.

Como higienizar biquínis

Esses também devem ser lavados após o uso, mas é preciso cuidado extra com a umidade: evitar deixar molhado por muito tempo para que não estrague. Lave assim que possível e, em seguida, pendure em local arejado.

A ginecologista também ressalta que, por utilizarmos os biquínis em uma época específica do ano, deixamos muito tempo guardados na gaveta. Por isso, ela recomenda lavá-los antes de recomeçar a utilizar.

Higienização de peças íntimas x candidíase

A falta de higiene e a umidade das peças de roupa não é o motivo principal dos episódios de candidíase de repetição, entretanto, essas podem ser amplificadas por essa situação. “A candidíase de repetição é um problema ginecológico que envolve uma certa ‘sincronia’ entre o hospedeiro e o fungo que causa. Mulheres que tem imunossupressão, que estão sob estresse intenso ou em alguma fase mais fragilizada, como na gestação, acometidas por doenças crônicas como a diabetes entre outras questões imunológicas, estão mais propícias a contrair. Assim como a mulher que tem episódios sucessivos de candidíase de repetição pode ter contraído uma cepa mais resistente ao uso dos antifúngicos comuns e não ter uma resposta adequada”, esclarece.

A roupa íntima mal higienizada nunca é o único motivo, mas ela pode facilitar o aparecimento de alguns tipos de microrganismos, inclusive a candida albicans. O uso de produtos inadequados também pode propiciar o surgimento.

