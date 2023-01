Roupas lisas: 7 maneiras de substituir o ferro de passar

Sem ferro? Sem problemas. A roupa estar ou não amassada é a última coisa que você quer se preocupar em uma ocasião especial, mas nem sempre o ferro de passar está disponível para evitar a situação. A boa notícia é que existem outras maneiras de deixar a peça lisinha, e a CLAUDIA, junto com a home expert Flávia Ferrari, te dá algumas alternativas

Misturinha mágica!

“Passar ferro não é a única forma de desamassar roupas, pois existem outros aparelhos e dicas domésticas”, garante Flávia. A melhor delas, talvez, seja a receita ensinada pela especialista. Mas, antes de repassar essa dica de ouro, vale ressaltar a primeira orientação dela: “Sempre digo que é um processo. É importante pendurar a roupa direto após a lavagem, sem deixar embolada. Quanto mais cuidado você tiver, melhor vai ser o resultado.”

Ok, e os ingredientes da poção mágica? Para um litro de misturinha, use 100 ml de amaciante não concentrado — se tiver apenas o concentrado, use 50 ml ou menos —, 100 ml de álcool líquido e 800 ml de água. Basta misturar tudo e colocar em um borrifador. “Aí você aplica na peça e estica com suas próprias mãos”, explica a expert. E atenção: essa dica é válida somente para tecidos mais resistentes, e roupas meio sujas não devem ser expostas à técnica.

Secador de cabelo

Quem tem um secador, tem tudo! Ou, pelo menos, tem um utensílio prático que substitui o ferro de passar. “O ar quente do aparelho desamassa a roupa”, indica a especialista no assunto. Não esqueça de deixar a peça esticada, seja por meio de um cabide ou não, por exemplo.

Vapor do chuveiro

Foi viajar e não sabe como desamassar as roupas? Uma forma um tanto quanto inusitada, mas bem fácil, segundo Flávia, é através do vapor do chuveiro. “Tome banho e deixe a roupa pendurada no banheiro. O vapor vai ajudar no processo, garante. Aqui, também é necessário deixar a roupa esticada.

Toalheiro térmico

A tecnologia está aí para te ajudar! Toalha molhada, seja na cama ou no banheiro, incomoda. Uma forma bem fácil de deixar ela sequinha e desamassada, igual a de um hotel, é usar o toalheiro térmico.

Continua após a publicidade

Chapinha de cabelo

O instrumento utilizado para alisar seu cabelo serve para deixar o colarinho da camisa liso ou remover as pequenas rugas da blusa. Antes disso, remova todo e qualquer produto entre as placas da chapinha, além de se manter atenta às recomendações de temperatura. Para o algodão, por exemplo, o calor pode ser alto. Já para a seda, o calor baixo ou a não utilização é mais adequado.

Secadora de roupas

Se você é do time das pessoas que odeiam passar roupa, comprar uma máquina que faz o trabalho sozinha é uma opção. Atualmente, existem diversas alternativas no mercado.

Enrole a peça como um burrito

Coloque a roupa amassada em uma superfície reta, depois alise os pontos enrugados com a mão e enrole-o como se ele fosse um burrito. Espere de 15 a 30 minutos e vai encontrar um resultado bem melhor do que o que estava.

Agora é só adotar as dicas quando precisar!