Sexy back: saiba como aproveitar a tendência de moda em qualquer ocasião

Meses e meses a fio em casa, usando moletons, estampas psicodélicas, acessórios fun, muito cottage core e… A retomada das atividades (e das passarelas internacionais) mostrou uma vontade – e, talvez, necessidade – de deixar a pele mais à mostra em looks mais elaborados. “Como personal stylist no Brasil, sinto que o sexy nunca saiu da moda do dia a dia. Mas, sinto que, agora, depois de tanto tempo de pandemia, as pessoas voltando a sair de casa, a vontade é mesmo de mostrar mais o corpo, se divertir mais com a roupa”, explica Thais Farage, consultora de estilo da Marisa. A seguir, a especialista mostra como aproveitar a tendência de dentro para fora:

Quais itens a mulher pode aproveitar do próprio guarda-roupa para criar os looks com mais pele à mostra?

No Brasil, onde em geral tem um clima muito quente, todo mundo já tem itens no armário com bastante pele de fora, né? Vale já fazer um mix: peças super curtinhas e decotadas, ficam muito bem com outras mais pesadas – tipo bota ou uma peça fechada. Outra dica boa pra chegar em um look com pegada sexy é pensar em estampas animal print, por exemplo zebra, assim, mesmo não tendo pele de fora, a coordenação já traz um pouco desse imaginário coletivo de sensualidade.

Quem nunca se arriscou num decote, numa renda ou numa fenda, pode começar por onde?

Começa de leve, fazendo um decote misturado com uma lingerie, mais fechadinho, ou seja, não aparece tanta pele, mas já tem uma “roupa de baixo” dando as caras. Também pode pensar em um comprimento mais curtinho com uma blusa mais coberta.

Quais truques de styling são essenciais para deixar a produção interessante para ser usada do dia até a noite?

A melhor dica de styling possível é: ganhe intimidade com a sua roupa, mexa nela. Ou seja, teste o que você gosta. Seja um nozinho na blusa, dobrar a calça, embolar a manga da camisa, fechar a gola até em cima ou usar uma chemise como terceira peça. O melhor truque de styling é aquele que é a nossa cara e isso a gente só descobre mexendo e brincando com as nossas roupas!

O que é importante as pessoas entenderem sobre essa tendência?

O mais importante quando pensamos em sexy é lembrar que essa ideia de parecer bonita para o outro é muito datada e fora de moda. Sexy mesmo é quem se sente bonita na própria pele, no próprio corpo, sendo quem é, sem se desculpar por isso, sem se diminuir para caber em roupas ou tendências. Sexy mesmo é gostar de ser quem a gente é e, a partir daí, fica fácil pensar na roupa.