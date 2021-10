Alerta tendência! Veja roupas e acessórios para quem ama a primavera

Com a correria do cotidiano, muitas vezes mal temos tempo para admirar a natureza e suas riquezas. Por isso, muita gente sente cada vez mais a necessidade de trazer para perto elementos naturais e tentar, de alguma forma se reconectar com o meio-ambiente.

Veja também: Chega de esconder sutiã! Liberte-se e combine a peça com suas roupas

12 vestidos de Kate Middleton que adoraríamos usar na primavera

Selecionamos roupas e acessórios que têm tudo a ver com esse movimento e com a primavera. As sugestões dessa tendência vão desde vestidos a calças com referências naturais. Confira:

1- Vestido com estampa floral bege, Renner, R$139,90. Compre aqui.

2- Camisa lilás de flores, YouCom, R$49,90. Compre aqui.

3- Vestido tropical, Yessica, R$102,99. Compre aqui.

4- Calça folhagem ferrugem, Posthaus, R$39,99.Compre aqui.

Continua após a publicidade

5- Blusa com estampa de flores, Posthaus, R$39,99. Compre aqui.

6- Blusa bordada, Ayaka, R$39,99. Compre aqui.

7- Colar de rosa, Magideal, R$31,04. Compre aqui.

8- Brinco de margarida, Renner, R$35,90.Compre aqui.

9- Anel de borboleta, Vivara, R$190,00. Compre aqui.

10- Brinco de rosa, Vivara, R$360. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (22), e podem estar sujeitos a alterações.