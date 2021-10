Chega de esconder sutiã! Liberte-se e combine a peça com suas roupas

Atualizado em 14 out 2021, 18h20 - Publicado em 15 out 2021, 10h30

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 14 out 2021, 18h20 - Publicado em 15 out 2021, 10h30

Toda mulher já deixou de comprar uma roupa porque o sutiã tinha risco de aparecer e tirar a formalidade da peça. Mas essa ditadura da moda assim (como muitas outras) acabou.Deixar o sutiã à mostra hoje em dia é considerado um charme ou detalhe sexy.

Veja também: Rosa é a cor do momento na moda. Monocromático ou degradê: veja como usar

Se a moda agora também é sinônimo de conforto, nada melhor do que usar aquela peça que gostamos com o sutiã aparecendo sem culpa. Confira algumas celebridades que já aderiram o estilo para você se inspirar e roubar o look. Confira:

Mariah Carey

Alicia Keys

Sabrina Sato

Cleo Pires

Tássia Reis

Gostou dos looks das famosas? Então entre também na tendência! Separamos alguns sutiãs para você comprar e sair por aí sem medo. Veja a seguir:

1- Sutiã top de renda Ameixa, Loungerie, R$89,90. Compre aqui.

2- Sutiã, Trifil liso, R$34,31. Compre aqui.

3- Corpete, Demillus, R$62,90. Compre aqui.

4- Sutiã Bordado, Marisa, R$49,99. Compre aqui.

5- Sutiã de renda vermelha, Design Íntimo, R$27,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (13), e podem estar sujeitos a alterações.