10 promoções de ventilador, ar-condicionado e mais para refrescar o verão

O verão ainda não começou mas o calorão já vem dando as caras há uns bons meses. Com mais gente ficando em casa, talvez seja a hora ideal de investir em aparelhos e eletrodomésticos para refrescar o ambiente. Em ritmo de Black Friday, a Amazon está com algumas promoções de ventiladores, ar-condicionado, umidificador e aromatizador de ambiente. Separamos 10 produtos com desconto hoje e alguns nos próximos dias. As promoções são por tempo limitado. Confira:

1.Umidificador de Ar Ultrassônico Compact Air Relaxmedic

Compre aqui

Preço: R$161,41

Início da promoção 30/11/2020 10:55

Fim da promoção: 30/11/2020 22:55

2. Umidificador de Ar, AIR1000-BR Branco, Bivolt, Black+Decker

Preço: R$152

Compre aqui

Início da promoção: 27/11/2020 00:00

Fim da promoção: 27/11/2020 23:45

3. Aromatizador De Ambiente Elétrico Aromaterapia Via Aroma

Preço: R$ 56

Compre aqui

Início da promoção:30/11/2020 10:45

Fim da promoção: 30/11/2020 22:45

4.Ventilador de Mesa, 3 Velocidades, Mondial, VM-PRO-55P

Preço: 241,68

Compre aqui

Início da promoção: 30/11/2020 13:00

Fim da promoção: 30/11/2020 23:45

5. Ventilador Coluna Maxi Power, 40cm, 220V, Preto, Mondial, NV-61-6P-NP

Preço: R$ 159,9

Compre aqui

Início da promoção: 28/11/2020 08:00

Fim da promoção: 28/11/2020 20:00

6. Ar-Condicionado Split HW Springer Midea Air Volution 12.000 BTUs Só Frio 220V

Preço: R$ 1.799

Compre aqui

Início da promoção:27/11/2020 00:00

Término da promoção: 30/11/2020 23:45

Continua após a publicidade

7. Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Advance | 12.000 Btus | Frio | 220V

Preço: R$2.399

Compre aqui

Início da promoção: 27/11/2020 00:00

Término da promoção: 30/11/2020 23:45

8. Ar condicionado Inverter Panasonic Aero 9000 Btus Frio 220v

Preço: R$2.593

Compre aqui

Início da promoção: 26/11/2020 17:00

Fim da promoção: 30/11/2020 23:45

9: Ventilador de Teto Treviso Atenas Branco C/Controle Remoto

Preço: R$ 677,5

Compre aqui

Início da promoção: 26/11/2020 18:00

Término da promoção: 30/11/2020 23:45

10. Ventilador de Teto Treviso Infinit Plus Cobre

Preço: R$1719,9

Compre aqui

Início da promoção:26/11/2020 18:00

Término da promoção: 30/11/2020 23:45

A compra por meio de links nesta publicação pode gerar algum tipo de comissão para a editora Abril. Os preços podem ser alterados sem aviso prévio