9 looks inspiradores de Nathalia Dill durante a gravidez

A gravidez é um momento que mexe com a autoestima da maioria das mulheres, afinal, o ganho de peso causado pela gestação, faz com que muitas roupas queridinhas não sirvam mais.

A atriz Nathalia Dill, que está grávida de 7 meses da pequena Eva, mostrou que tem conseguido driblar esse problema, criando looks lindos e inspiradores nesse momento tão íntimo que é a gravidez.

Nos primeiros meses da gestação, a atriz compartilhava em sua conta no Instagram algumas fotos que mostravam suas composições simples e elegantes.

Nathalia conseguiu unir o simples ao agradável, como nessa foto, em que ela aparece com um blazer bege, com uma camiseta azul no estilo Tie Dye. Além de delicado, o look parece muito confortável.

Para quem está grávida e está em dúvida do que vestir quando barriga começar a crescer, fica a dica: vestidos leves e fluídos são sempre opções que te deixarão uma mamãe estilosa e à vontade, sem desconfortos.

Para quem acha que o jeans é o inimigo das grávidas, Nathalia Dill mostrou que não é bem assim. Se tratando das calças jeans, optar por peças mais largas é a melhor escolha.

Os looks que exigem algo mais social também podem (e devem), ser usados por ela. A atriz mostrou qu, é possível estar impecável com uma composição mais clean ou monocromática.

