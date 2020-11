Copie o look: paetês com tênis diretamente da nova versão de “Gossip Girl”

A notícia do reboot de Gossip Girl foi uma das poucas surpresas positivas que 2020 trouxe e, não sei quanto a você, mas eu mal posso esperar para ver quais serão os novos dramas a agitar o Upper East Side.

Enquanto a data de estreia ainda é um segredo que nem mesmo a “Garota do Blog” foi capaz de revelar, as primeiras imagens das gravações já nos dão um gostinho do que está por vir.

E se, junto com as fofocas e romances, as roupas das personagens eram um dos pontos altos de Gossip Girl, é claro que as expectativas estão altas para descobrir o que os figurinistas prepararam para a nova fase. Afinal, teremos ou não novos ícones fashionistas capazes de marcar uma geração como fizeram Blair Waldorf (Leighton Meester) e Serena Van der Woodsen (Blake Lively)?

A resposta para essa pergunta só saberemos mesmo em 2021, quando a produção finalmente estrear na HBO Max. Porém, pelas prévias dos bastidores, é possível notar quem já começa a brilhar – quase literalmente.

É o caso da personagem (cujo nome ainda não foi revelado) da ugandense Whitney Peak. A atriz foi fotografada no set de filmagens usando um nada básico vestido de paetês laranja, provando que o tecido não pertence apenas à noite. Coroado com uma bolsa tiracolo prata, o look teve sua extravagância equilibrada pelo tênis preto de cano alto.

Um mix simples e ao mesmo tempo atrevido, mas que deu muito certo e pode servir de inspiração para aqueles dias em que bate a vontade de ousar. Confira:

1- Vestido reto com aplicação de paetês, Eckhaus Latta via Farfetch – R$ 5.456* (compre aqui)

2- Bolsa clutch prata, Schutz via OQVestir – R$ 444,90 (compre aqui)

3- Tênis casual cano alto, Scarpatti via Zattini – R$ 257,90 (compre aqui)

*Preços consultados em novembro/2020. Sujeitos à alteração.

