Os looks das famosas na 64ª edição do Grammy

Na noite do último domingo (3), aconteceu a 64ª edição do Grammy 2022, que premia os maiores nomes da música mundial. Olivia Rodrigo foi uma das grandes vencedoras da noite, com um total de três prêmios: Melhor Álbum Pop, por Sour, Melhor Performance Solo Pop, por Drivers License, e Artista Revelação. Veja os looks usados pelas famosas no tapete vermelho da premiação.

1/29 Olivia Rodrigo foi uma das grandes vencedoras da noite, com três prêmios. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 2/29 SZA venceu a categoria Melhor performance em grupo ou dupla de pop com Doja Cat, por Kiss Me More. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 3/29 Doja Cat venceu o prêmio de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop por Kiss Me More, com SZA. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 4/29 Lady Gaga venceu o prêmio de Melhor Álbum Vocal Tradicional de Pop junto com Tony Bennett por Love for Sale. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 5/29 Para sua aparesentação, Lady Gaga optou por um longo azul clássico com maxi laço. Modelo lembra o usado por Marilyn Monroe em Diamonds Are a Girls Best Friend. (Cliff Lipson/CBS via/Getty Images) 6/29 H.E.R conquistou o prêmio de Melhor Performance de R&B Tradicional por Fight for You. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 7/29 St. Vincent venceu a categoria Melhor Álbum Alternativo com Daddy's Home. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 8/29 Billie Eilish concorreu em diversas categorias, mas acabou não levando nenhum prêmio. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 9/29 Dua Lipa surgiu com um longo de silhueta sequinha e com top corseletado com tiras que lembram os harness. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 10/29 A atriz Tiffany Haddish brilhou com o longo de manga única de paetês. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 11/29 Avril Lavigne surgiu com longo preto de tule com detalhe de plumas. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 12/29 Megan Thee Stallion concorreu na categoria Melhor Performance de Rap, mas acabou perdendo para Baby Keem e Kendrick Lamar. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 13/29 Paris Hilton apostou na transparência com aplicação de bordados e pedrarias. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 14/29 Saweetie concorreu aos prêmios de Artista Revelação e Melhor Música de Rap, mas acabou não vencendo. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 15/29 Chrissy Teigen elegeu um longo pink cheio de babados. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 16/29 A atriz, cantora e dubladora Sofia Carson fez bonito com o longo verde com capa transparente. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 17/29 A cantora e compositora Kelsea Ballerini apostou em um vestido clássico em preto e branco. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 18/29 A cantora e compositora Carrie Underwood com vestido amarelo com corpete de paetês. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 19/29 A cantora e compositora Chloe Bailey investiu em capa e vestido com paetês. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 20/29 A atriz e cantora búlgara Inanna Sarkis. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 21/29 A cantora Elle King preferiu a alfaiataria, com um terno vermelho ousado combinado com chapéu. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 22/29 Laverne Cox evidenciou as curvas com vestido preto transparente com rendas. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 23/29 A artista Doechii optou pela elegância do preto. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 24/29 A cantora e compositora Autumn Rowe escolheu um longo com aplicação de flores e fenda central. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 25/29 A cantora, musicista, diretora e autora Michelle Zauner com um curtinho amarelo de construção ousada. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 26/29 A cantora Spice misturou transparência com uma longa cauda vermelha. (Francis Specker/CBS via/Getty Images) 27/29 A cantora Aymée Nuviola com tomara que caia verde de saia fluída. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 28/29 A cantora e compositora Tinashe escolheu um modelo sereia em rosa. (Eric Jamison/CBS via/Getty Images) 29/29 Carrie Underwood optou por um vestido roxo para a sua performance no Grammy. (Cliff Lipson/CBS via/Getty Images)