Os figurinos das Spice Girls na nova turnê são de tirar o fôlego

A nova turnê de reunião das Spice Girls, para nós, tem apenas dois defeitos. Primeiro, o fato de Victoria Beckham, a Posh Spice, não estar nela. E, segundo, a notícia triste de que os shows não vão passar pelo Brasil (a propósito, os ingressos para as apresentações, que vão rolar na Irlanda e no Reino Unido, estão todos esgotados).

Tirando isso, tudo lindo – do setlist aos figurinos bafônicos usados por Emma Bunton (Baby Spice), Mel C (Sporty Spice), Mel B (Scary Spice), e Geri Haliwell (Ginger Spice), que (re) estrearam nos palcos de Dublin, no último sábado (25).

E é para os looks, que apresentam aquela pegada nostálgica amada por todas as garotas dos anos 90, que queremos chamar atenção. As criações, obra da estilista britânica Gabriella Slade, que trabalhou juntinho das Spice para desenvolver as produções, tinham como principal inspiração os looks usados por elas antigamente, dessa vez atualizados com auxílio de elementos mais contemporâneos.

Assim, os primeiros figurinos que aparecem no palco fazem referência aos visuais mais icônicos e marcantes de cada Spice, entre eles o conjunto de top e calça de Mel C e aquele look total oncinha, eternizado por Mel B. Já Emma Bunton fcou com um minivestido pink cintilante, enquanto Geri Halliwell usou um longo com uma releitura da bandeira do Reino Unido.

Como diferencial, dessa vez, estão as aplicações de cerca de um milhão de cristais Swarovski e pérolas, feitas por um time de artesãos, nas mais de 100 fantasias criadas para a tour.

“Como designer, é um trabalho dos sonhos estar em uma turnê como esta, com mulheres tão brilhantes como são as Spice Girls. O cristais Swarovski são realmente importantes no design para um show de pop – eles exaltam os figurinos. Você sempre consegue dizer que é um cristal Swarovski no figurino, mesmo do fundo do estádio”, falou Gabriella Slade, em comunicado à imprensa

Veja algumas fotos dos looks, a seguir:

É brilho que você quer?