Kate Middleton usa shorts pela primeira vez após entrar para a realeza

Kate Middleton é conhecida por sempre vestir roupas elegantes, que viram um sucesso na internet. Durante a regata King’s Cup, em que ela e seu marido, Príncipe William competiram entre si na última quinta-feira (8), seu look chamou a atenção mais uma vez, mas por ser bem diferente do que ela costuma usar.

A duquesa de Cambridge vestiu uma polo branca, shorts azul marinho e tênis para poder velejar. Essa foi a primeira vez que ela foi vista usando shorts depois que entrou para a família real britânica.

A última vez em que Kate foi fotografada usando shorts foi em 2008, em uma festa com tema anos 80 em Londres. Para a ocasião, ela escolheu uma peça amarela neon e uma blusa verde brilhante, bem diferente das roupas mais formais que costuma usar hoje em dia.

Além dos shorts para participar da regata, Kate chegou ao evento com um look também bem mais informal do que ela está acostumada, usando tênis.

Apesar de não ser comum ver os adultos da realeza usando peças curtas, esse é um costume entre as crianças reais. O Príncipe George, de 6 anos, por exemplo, só foi fotografado usando calças no Natal de 2018 e no casamento de Príncipe Harry.

Isso acontece porque no Reino Unido é uma tradição meninos de classes mais altas usarem sempre shorts até seus 8 anos. “É considerado muito suburbano para uma criança usar calças enquanto ainda é pequeno”, explica Ingrid Seward, especialista na família real.

