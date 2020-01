O verão 2016 da Moschino traz vestidos inspirados nas princesas Disney

Desde que assumiu a direção criativa da Moschino, o estilista norte-americano Jeremy Scott alçou a grife italiana ao posto de mais divertida da moda mundial. Por isso, após criar coleções inteiras inspiradas no McDonald’s, no Barbie e em ursinhos de pelúcia, era apenas questão de tempo até que o designer bebesse da fonte do mundo mágico da Disney – o que aconteceu esta semana, em Milão.

Três vestidos inspirados nas princesas foram destaque na última parte do desfile. Mas, já que estamos falando de Jeremy Scott, não espere por interpretações literais. Os looks carregavam o DNA ultrafun e – por que não? – transgressor da Moschino.

Cinderela

A primeira produção contava com detalhes de batom na barra.

Bela

O vestido amarelo-canário foi inspirado na delicada personagem.

Bela Adormecida

O vestido rosa de Aurora ganhou um imenso laço na parte de cima.