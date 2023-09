Roube o look: sapatilha é tendência que vale a pena apostar

Esqueça os visuais óbvios com as sapatilhas, elas voltaram repaginadas para trazer modernidade, conforto e elegância aos seus looks. O sapato feito para o balé está entre os modelos mais delicados e clássicos da moda, mas a verdade é que você pode ir muito além: não importa se é para lazer, trabalho ou um coquetel, esse tipo de calçado definitivamente te ajuda. Agora, roube o look!

Pretinho básico que a gente ama

Nada melhor do que apostar naquela composição prática, estilosa e versátil. Se você concorda com a afirmação, escolha peças pretas – inclusive a sapatilha boneca desta cor. O toque especial são a bolsa e o brinco, perfeitos para quem ama arrasar nos detalhes.

Dando match com o balé

Continua após a publicidade

Às apaixonadas por looks delicados, roupas em tons claros combinadas ao sapato podem ajudar a transmitir essa ideia. A modelagem das peças, nesse caso, faz total diferença, os acessórios também.

Elas te acompanham no trabalho

Continua após a publicidade

Vestido e sapatilha são um combo mais que conhecido por mulheres que viveram os antigos hits do sapato, a gente sabe. Mas nunca é tarde para usar uma combinação certeira, né? Nos dias que exigem praticidade, como para ir trabalhar, vale a pena apostar!

Continua após a publicidade