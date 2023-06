O que devo considerar na hora de comprar um casaco?

O inverno começa no dia 21 de junho, e se você ainda não está preparada, estamos aqui para te ajudar a escolher um bom casaco. Antes de tudo, é importante que você priorize o que quer, algo mais atemporal para usar no trabalho, um que esteja na moda, ou ainda, uma peça clássica.

Com o hype do quiet luxury, essa estética tem dominado as referências de roupas para o frio, dando destaque aos itens mais tradicionais. No entanto, existem opções para os mais diversos estilos. Laura Wie, comunicadora cultural, palestrante, especialista em história da moda, nos deu algumas dicas do que levar em consideração para comprar um bom casaco.

Tecidos quentinhos para investir na escolher um casaco

No frio, é importante pensar em tecidos quentes, assim você não precisa colocar muitas camadas de roupas e pode focar apenas em um bom casaco. “Se a intenção é a elegância conjugada com proteção do frio, considero optar por peças feitas de lã ou de tweed – isso traz uma composição rústica de lã e algodão em sua trama”, recomenda Laura.

Além de lã e tweed, temos o couro natural, que é ótimo isolante térmico, e o poliéster, fibra sintética que oferece boa proteção térmica e custo-benefício. Quanto aos forros dos casacos, Laura comenta que “o forro de poliéster costuma ter um toque ligeiramente mais macio que o acetato, e ambos desempenham bem a função no acabamento interno”. Mas ela faz uma ressalva: “o único tecido que realmente não recomendo para um casaco é o couro sintético, que estraga em torno de 3 anos”.

Continua após a publicidade

Para garantir durabilidade, a profissional recomenda que o “ideal é mandar lavar a seco um casaco de qualidade, que não deixa de ser um investimento no guarda-roupa de toda mulher. Desta forma eles podem durar décadas”.

Modelos de casacos

Os tecidos citados aparecem nas mais diversas modelagens, entre as clássicas e que estão em alta. O casacos puffer, por exemplo, são feitos de nylon acolchoado e bem quentinhos. No entanto, são opções para ocasiões informais. “Eu, pessoalmente, gosto muito do estilo trench coat, que nunca sai de moda”, indica Laura Wie. Os sobretudos são outra excelente recomendação e ainda possuem “a vantagem de proteger e esquentar as pernas”.

Entre os tipos de casacos para apostar neste inverno, vale pensar também nos modelos de pelúcia, navegando na bikercore, nas modelagens em couro, algo visto em passarelas internacionais e nacionais, e também em alfaiatarias, pensando também em estampas como xadrez Príncipe de Gales e Pied de Poule, que são clássicas.

Quais cores devo investir na hora de comprar um casaco?

Além de tecidos e estilos, as cores são outro ponto importante. Existem algumas que conseguem passar por muitas temporadas sem datar. Laura sugere: vermelho, verde musgo e azul-marinho. “Apesar de fugirem dos tons mais comuns como preto, cinza e marrom, ainda assim são clássicos da vestimenta de inverno”, completa.