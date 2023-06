Acessórios de inverno: confira quais são as tendências e como usar

Novamente, ele marca presença: o inverno chegou – e a dificuldade para montar looks nesta época do ano o acompanha. Sorte que os acessórios dão uma superajuda na hora de transportar sua personalidade para o visual. Pensando nisso, trouxemos tudo o que você precisa saber do assunto, além de inspirações.

Os acessórios servem para diversos estilos, dos mais ousados aos mais clássicos. Nesse momento mais frio, colares de correntes mais grossas funcionam muito, especialmente porque não perdem tanto espaço no visual para as sobreposições, segundo a fashionista e influencer Jess. “Os brincos também tornam a produção menos monótona.”

Os lenços, echarpes e cachecóis, é claro, também possuem espaço para brilhar. Basta escolher aqueles que mais combinam com o resto do visual.

Sobre os chapéus, as toucas estão sempre na moda quando o assunto é frio. “Elas voltam com tudo no inverno.” Mas quem deve conquistar destaque este ano, segundo ela, é o bucket hat. “Ele está com tudo, e as versões de pelúcia estão super em alta, ainda mais com a volta da estética Y2K [year 2000 ou, em português, ano 2000].”

Não é porque não veremos o sol com tanta intensidade que os óculos devem sair de cena. “No inverno, aqueles que possuem lentes mais claras podem ser uma boa aposta tanto para o dia quanto para a noite se a intenção for sair do óbvio”, afirma Jess.

Na hora da combinação, sinta-se livre para montar aquilo que mais combina com seu estilo pessoal. “Aposte na associação de cores, escolhendo aquelas que possuem mais afinidade, sejam complementares ou opostas.”

Inspirações

