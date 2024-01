O look das famosas na virada de ano de 2024

Qual foi seu look escolhido para entrar em 2024? Entre as famosas, o branco foi, definitivamente, a cor favorita. Com looks all white, as celebridades colocaram os pés no primeiro dia do ano novo ano com visuais bem diversos, apesar da cor em comum.

As festas de Réveillon de famosos teve praia, brilho, transparência e muito estilo! Confira como foi a virada de Sabrina Sato, Claudia Raia, Juliette, Deborah Secco, entre outras personalidades:

Sabrina Sato

Com pé na areia, a apresentadora passou o Réveillon com um vestido preenchido por transparência e textura bem colada.

Giovanna Ewbank

Além de um retrato fofo em família, a apresentadora também compartilhou em suas redes detalhes do seu look da virada. Giovanna optou por um vestido branco longo com decote e transparência.

Thelma Assis

A médica e apresentadora passou o Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo, e optou por um conjunto prateado cheio de brilho.

Juliette

Para a festa da virada, a cantora escolheu um vestido curto marcado pro detalhes em brilho e com um longo decote.

Claudia Raia

A atriz passou a virada do ano com a família e optou por um look clássico e todo branco. O detalhe iluminado ficou por conta do acessório no pescoço.

Letticia Munniz

A modelo recebeu 2024 na areia da praia e optou por uma peça ousada: um vestido no estilo sereia com muita transparência.

Deborah Secco

De top e saia longa, a atriz escolheu passar a virada de branco e valorizando a barriga de fora.

Luana Xavier

No frio de Paris, a atriz e apresentadora Luana Xavier precisou apostar num look quentinho, e elegante, para encarar o inverno da capital francesa.

