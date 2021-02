“Mãos-livres”: novo tênis da Nike pode ser calçado de um jeito bem fácil

O novo lançamento da Nike é a promessa da marca para quem quer praticidade no dia a dia ou agilidade. O modelo Nike GO FlyEase é um tênis que pode ser calçado sem usar as mãos! O produto é um reflexo da revolução da moda que aconteceu durante a pandemia, em que os consumidores passaram a exigir mais conforto e também higiene, já que quanto menos proximidade das mãos com acessórios que tiveram contato direto com as ruas, melhor.

“É intuitivo – fácil de colocar, fácil de tirar – e a prova de como o design, a inovação e a engenharia podem se reunir para responder a uma ambiciosa Estrela do Norte: a criação de um calçado mãos-livres”, disse a Nike, em um comunicado sobre o lançamento do tênis em seu site oficial.

A peça é composta por duas seções conectadas por uma dobradiça, o que permite colocar e tirar o tênis sem a necessidade de cadarços ou outro tipo de fecho. O tênis literalmente abre e fecha ao ser vestido e retirado, em decorrência do projeto. O mecanismo da dobradiça permite que a palmilha se separe um pouco antes da parte do calcanhar, criando uma abertura maior para a entrada dos pés. Com isso, para colocá-lo basta deslizar o pé para dentro do calçado e para tirá-lo é só usar a técnica milenar [agora facilitada!] de pisar no calcanhar.

O modelo além de prático promove uma maior acessibilidade. Grávidas, pessoas com deficiência, mães ocupadas são públicos que terão suas necessidade atendidas por esse tênis. Inclusive, o projeto da peça nasceu após o pedido de Matthew Walzer. O menino de 16 anos com paralisia cerebral contatou a marca para solicitar um calçado em que não houvesse a necessidade da ajuda de seus pais para calçá-lo.

A tecnologia FlyEase já foi empregada em mais de 20 modelos de calçados para basquete, corrida e roupas esportivas, que seguem três principais pilares: precisam ser fáceis de abrir e fechar, simples para colocar e tirar e acomodar diferente formatos de pés.

O novo GO FlyEase está disponível em três cores: branco, azul claro e volt (um verde fluorescente exclusivo da Nike); preto, turquesa e carmim; e preto e azul.

Inicialmente, o novo tênis foi oferecido para um grupo selecionado de consumidores da Nike e será distribuído para os mesmos no dia 15 de fevereiro. O calçado que custará cerca de US$120, cerca de R$650 na conversão atual, tem previsão de estreia em todas lojas de calçado para o final de 2021.