Detox natural: 10 alimentos que limpam a pele

Alguns nutrientes têm o poder de combater a inflamação dos tecidos e ajudar na recomposição da pele.

Colágeno, flavonoides, zinco, fibras, vitamina C e B12 são exemplos de compostos com essa característica de estimular um “detox da pele”, amenizando a retenção de líquidos, melhorando a circulação e desinflamando a pele. (No começo do ano, publicamos também um compilado de receitas detox que você pode conferir aqui)

Um dos benefícios visíveis de adotar alimentos que contenham esses nutrientes é a redução da celulite, que é uma lesão inflamatória nos tecidos adiposos e subcutâneos.

Beber bastante água também é essencial, segundo Cintya Bassi, coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, são indicados 30ml diários para cada quilograma. Uma pessoa de 62 quilos, por exemplo, deve ingerir, no mínimo, 1,86 litro de água, com base nesse cálculo sugerido pela especialista. “Favorece as trocas celulares, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas na urina”, explica a nutricionista.

Ela recomenda a ingestão destes 10 alimentos:

Leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico)

São ricas em ferro, que ajuda no transporte de oxigênio pelo sangue;

Peixes fonte de ômega 3 (sardinha, bacalhau, salmão)

Melhoram a circulação sanguínea e ajuda no combate a reações inflamatórias;

Uvas vermelhas

Possuem polifenóis e taninos, que favorecem a microcirculação sanguínea, protegendo os vasos e combatendo os radicais livres. Os flavonoides também protegem vitaminas e enzimas, favorecendo o bom funcionamento do organismo.

Abacaxi

Possui enzimas como a bromelina, que facilitam a digestão, além de possuir ação diurética e anti-inflamatória;

Aveia

Auxilia no bom funcionamento do intestino por ser rica em fibras e possui silício, que participa da formação do colágeno;

Brócolis e Couve

São fontes de antioxidantes, que combatem os radicais livres, substâncias que aceleram o envelhecimento celular. Ricos em vitamina C, um importante protetor das fibras de colágeno;

Castanha do Pará

Fonte de vitamina E e selênio, importante antioxidante que também combate o envelhecimento das células;

Maçã

Fonte de pectina, fibra que ajuda a eliminar as impurezas do organismo;

Probióticos

Favorecem o funcionamento adequado do intestino e eliminação das impurezas

Melancia

Tem ação diurética e favorece o funcionamento do sistema linfático, possui potássio, que ajuda na redução da retenção de líquidos.