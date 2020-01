Modelo Candice Swanepoel posta primeira foto do filho um dia após dar à luz

Uma das angels mais famosas do desfile de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel deu à luz nesta sexta-feira (07), seu primeiro filho, Anacã, fruto de seu relacionamento com o brasileiro Hermann Nicoli. O pequeno foi clicado e, na foto, divulgada na conta da modelo sul-africana neste sábado (08), já mostrou sinais de herança da fotogenia da mãe ao sorrir para as lentes. Derreta-se:

Life is sweet. Uma foto publicada por Candice Swanepoel (@angelcandices) em Out 8, 2016 às 7:28 PDT

Na legenda, Candice escreveu “A vida é doce”. Nós, que acompanhamos os últimos meses e babamos nas fotos lindas que a modelo postou em suas redes sociais, sabemos bem. Veja abaixo os melhores momentos da gravidez: