Bermuda jeans está de volta e aqui temos inspirações de como usar!

As bermudas jeans estão oficialmente de volta! Carinhosamente apelidadas de jorts, uma mistura de jeans com shorts, elas apareceram no street style da Semana de Moda de Copenhagen e nas passarelas da Fendi, Louis Vuitton e Givenchy. Como grande parte das tendências, caíram no gosto das celebridades, como Bella Hadid, Hailey Bieber e Gigi Hadid, e o próximo passo é tomar conta da internet e das lojas, o que já está acontecendo.

Os modelos em denim foram marcantes nos anos 2000, esse retorno reflete a natureza cíclica das tendências no mundo da moda. A bermuda jeans está vivenciando um ressurgimento, com as marcas reinterpretando a peça para se adequar à estética atual. Para entender mais sobre esse retorno, conversamos com as consultoras de moda Carol Garcia (@bureaudeestilo) e Ana Vaz (@anavaz_imagem).

“As bermudas representam uma fusão entre a estética dos anos 2000 e o conceito de workleisure, que consiste na tendência de mesclar peças de vestuário de trabalho com elementos mais descontraídos – embora isso não seja exatamente uma novidade, é uma tendência que cresceu muito no pós-pandemia”, cita Carol Garcia. “A bermuda é uma ótima opção para o trabalho, porque é mais fresca que a calça e tem um comprimento que funciona melhor em diversos ambientes de trabalho. A bermuda, nesse sentido, é mais democrática do que o shorts”.

Ana Vaz concorda que tem esse lado de revisitar o Y2K e por trás desse retorno, temos outros fatores, como a busca por conforto, que vem sendo uma prioridade desde a pandemia de Covid-19. Além disso, como Carol citou, há esse lado de que a bermuda é mais alongada e passa essa ideia de uma peça mais arrumada, completa Ana.

Quero uma bermuda jeans. Como incorporá-la ao meu guarda-roupa?

Como citamos aqui em diversos outros textos de moda, antes de comprar qualquer item, é importante refletir se é algo que vai funcionar com o resto do seu guarda-roupa, estilo e rotina. Essa é a primeira recomendação das consultoras.

Em um guarda-roupa mais clássico, a bermuda jeans pode combinada com camisas, blazers, e peças que façam parte desse universo da alfaiataria, que está muito em alta. “Sempre vai valer a pena entender qual é a função que a peça vai ter e a partir disso, escolher qual modelagem faz mais sentido para você”, recomenda Ana Vaz. De acordo com o modelo, a peça vai se adequar as mais diferentes situações, ganhando um caráter mais casual ou despojado.

O tom do jeans é outro ponto relevante. “Os jeans mais claros são os que vão ser lidos como mais leves e casuais. Os escuros costumam carregar um tom mais sério e tradicional”, completa. A lavagem da peça também é relevante. Tudo isso condiz com o efeito que peça impactará em seu guarda-roupa e estilo.

“A bermuda pode causar estranhamento por conta do comprimento, então vale testar com diferentes tipos de calçados para entender o que funciona (ou se funciona) para você”, completa Carol. Ela recomenda experimentar a bermuda em diferentes combinações antes de comprar.

Bermuda jeans no trabalho

A bermuda jeans consegue ser uma opção para o look de escritório? É preciso levar em consideração qual seu ambiente de trabalho, há alguns que facilitam o uso de uma bermuda jeans, outros não. Nos que são formais mas não exigem um terninho, é possível pensar em um jeans que consiga se disfarçar de alfaiataria. “Por exemplo, bermuda jeans num tom mais escuro, sem lavagem aparente, rasgos ou manchas. Em um corte aproximado de uma calça de alfaiataria, com uma cintura mais alta, uma barra grande ou italiana, e um bolso faca. Essas características deixam a bermuda mais arrumada. Dentro disso, você vai entender se vai fazer sentido para seu cotidiano”, segure Ana Vaz.

“Coordenar essa bermuda com peças que já circulam no seu ambiente de trabalho faz muito sentido. Sobreposições com camisas, blazer e coletes de alfaiataria. Nos pés, vale explorar o retorno das sapatilhas ou um salto”, completa. “Em empresas mais criativas e livres, sou a favor de explorar a bermuda dentro do seu estilo e do ambiente em que está inserida”, ressalta. “Os ambientes de trabalho estão mais casuais, vale entender o que podemos mesclar do nosso estilo com o nosso trabalho,” conclui Ana Vaz.

Os modelos em alfaiataria costumam funcionar muito bem em ambientes de trabalho, mas nada anula os jeans. “Por conta do comprimento, a bermuda é uma peça que tem grandes chances de funcionar bem no trabalho. A partir daí, é pensar em modelagens e tecidos. As de alfaiataria são ótimas opções para looks de trabalho no verão. Vão bem com camisa, blusas de tecido plano, sapatilhas, mocassins, sandálias”, sugere Carol Garcia.

“A bermudas jeans podem ser mais ou menos casuais dependendo da lavagem e do restante da coordenação. Um jeans com pregas, lavagem escura combinado com uma camisa e um mocassim vai bem para um ambiente de trabalho mais arrumadinho. Já uma bermuda com modelagem oversized e tênis, cria uma coordenação mais moderna e casual. Então, tudo depende do que o seu estilo e ambiente de trabalho pedem”, completa.

A coordenação é a chave do look

Muito provavelmente você não vai procurar uma bermuda jeans para um look super formal, mas ela pode trazer uma ideia mais sofisticada e arrumada. Pensando em uma modelagem mais caprichada, um sapato elegante e uma blusa com essa mesma ideia, é possível trazer a bermuda para um lugar mais chique. “Claro que, nesse caso, a sofisticação também vem cheia de modernidade, se essa for a intenção, se joga!”, recomenda Carol Garcia.

“A grande verdade é que quando o assunto é coordenação, o todo diz mais do que cada peça individualmente, então, dá pra gente criar todo tipo de composição a partir de uma mesma peça, tudo vai depender de como vamos montar esse quebra-cabeça composto pela roupa, sapato, acessórios e também cabelo e maquiagem”, completa a consultora.

“Eu particularmente gosto muito de looks mais sociais com bermuda. Colocar uma bermudona toda despojada jeans com uma camisa de cetim e um salto. Dá para brincar com elementos mais festivos e sensuais ou mais sofisticados”, cita Ana Vaz. “A bermuda faz um contraponto com peças interessantes, jogar um corset ou body e finalizar com um salto, entramos em uma produção mais sexy. Para ir em uma balada, você pode escolher peças que tenham brilho e para um look romântico e retrô, usar com renda e babados. A bermuda facilita muito para quem busca brincar com o guarda-roupa e essa mistura de estilos”.

Depois dessas dicas e inspirações, você já foi em busca de uma bermuda jeans para chamar de sua?