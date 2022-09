Os melhores looks da abertura do Festival de Veneza

Além de uma celebração do cinema, o Festival de Veneza, que inaugurou sua 79ª edição na noite de quarta-feira, é uma celebração também da moda. No primeiro tapete vermelho do evento, que vai até o dia 10 de setembro, atrizes icônicas como Julianne Moore e Catherine Deneuve, desfilaram seus melhores looks. As brasileiras Alessandra Ambrósio e Valentina Sampaio também marcaram presença. Confira:

Julianne Moore, presidente do júri desta edição do Festival de Veneza foi uma das primeiras a chegar na cidade italiana. Com joias Cartier e resplandecente em um vestido transparente e conjunto de capa com apliques de fogos de artifício assinado pela grife Valentino, ela chamou a atenção no tapete vermelho, com visual montado pela estilista Kate Young.

Catherine Deneuve foi ao Festival de Veneza para receber o Leão de Ouro honorário por toda a sua carreira. Para a ocasião, ela escolheu um sóbrio e elegante vestido vermelho de mangas compridas da Saint Laurent, que combinou com joias Cartier: brincos e duas pulseiras Panthère.

A modelo brasileira Alessandra Ambrósio apostou na tendência Barbiecore, vestindo rosa dos pés à cabeça. Com um vestido sem alças e uma capa, assinados por Ermanno Scervino, o look vaporso e fluído contava com algumas delicadas rosas distribuídas pelo corpo, além de uma fenda generosa que garantiu o ar sexy à top model.

Outra brasileira a desfilar pelo tapete vermelho do Festival de Veneza foi a modelo e atriz Valentina Sampaio, em um vestido assimétrico Giorgio Armani (ela é a imagem da linha de beleza da empresa italiana). Valentina completou o look com uma sandália metalizada, bolsa inspirada nos anos 90 e cabelo natural, repartido ao meio.

Tessa Thompson escolheu um modelo de acervo da coleção primavera 2009 da Armani Privé e sapatos de Giuseppe Zanotti. Wayman + Micah são os estilistas por trás de seu visual.

A atriz e diretora Melanie Laurent escolheu um modelo com pregas em tom empoeirado assinado por Gucci, além de joias Cartier.

A modelo italiana Mariacarla Boscono, musa de Riccardo Tisci, causou frisson no tapete vermelho com um modelo de alta costura transparente de Jean Paul Gaultier e joias Cartier.