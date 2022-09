Madura, sim. Bonita, segura e saudável, também.

Malhamos, trabalhamos, corremos atrás do que nos faz feliz, acompanhamos as mudanças das gerações com a cabeça aberta e o coração livre. Ao longo dos anos, acumulamos lembranças e experiências que nos tornam cada dia melhores – uma prova de que a passagem do tempo pode ser muito positiva.

Mas, não dá para negar, a maturidade traz lá seus desafios, como as alterações no corpo, em geral, e especificamente na pele, que vai perdendo o viço e a firmeza.

A dermatologista dra. Adriana Vilarinho (CRM-SP 78300) explica que esse processo tem início a partir dos 20 anos¹, quando começamos a perder colágeno e outras proteínas responsáveis pela sustentação da pele. “Aí surgem as primeiras rugas e linhas de expressão. E, com o amadurecimento, há também uma diminuição dos fatores que mantêm a hidratação, o que é ainda mais agravado pela falta de alguns hormônios no período de menopausa, fazendo com que ela fique ainda mais desidratada e menos saudável”, explica a médica.

Outro fator que contribui para a aparência mais abatida e envelhecida é a reabsorção óssea. “Este processo ocorre, naturalmente, em todo o corpo. Porém, combinado com a diminuição dos coxins de gordura da face, que são formações de gordura responsáveis pela sustentação, o rosto fica com aspecto mais flácido”, comenta Vilarinho.

Madura e com a autoestima nas alturas

A médica explica que o nosso corpo é um sistema complexo e cem por cento interligado. “Por isso, uma vida longeva, com uma pele e corpo saudáveis, é uma junção de muitos fatores”, destaca Adriana Vilarinho, que indica alguns cuidados para uma maturidade saudável e feliz.

– Durma bem: de acordo com a médica, é durante o repouso que acontece o processo de regeneração de todas as nossas células, inclusive as cutâneas. “Os processos de cicatrização e de produção de proteínas estão mais ativos enquanto dormimos. Os hormônios do sono têm íntima relação com a saúde cutânea, como vemos no caso da melatonina, hormônio que induz o sono.” Para dormir bem, evite praticar atividades estimulantes uma hora antes de dormir, bem como ver televisão, trabalhar ou usar smartphones na cama.

– Controle o estresse: ele está intimamente relacionado ao surgimento de doenças de pele, como acne, manchas, entre outras². “O estresse faz com que o cortisol seja liberado em maior quantidade em nosso organismo, e esse hormônio já se mostrou prejudicial tanto para a hidratação quanto para a regeneração cutânea”, alerta Vilarinho, que recomenda a prática de meditação, mindfulness ou ioga para acalmar a mente.

– Siga uma dieta equilibrada: “A pele está intimamente ligada ao que comemos. A ingestão de açúcar em excesso, por exemplo, gera uma reação chamada glicação, em que o açúcar se liga ao colágeno e pode prejudicar sua função. Uma dieta balanceada, que inclua o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como uva, laranja, couve, chá verde, amêndoas e pistache, por exemplo, é essencial para ajudar na prevenção do envelhecimento das células e melhorar o funcionamento de toda a cútis. Vale lembrar que o consumo excessivo de leite, carne vermelha e carboidratos pode aumentar a inflamação e a produção de sebo”, alerta a médica.

Injeções de beleza

Outros fortes aliados para uma pele mais firme e viçosa na maturidade são os procedimentos estéticos pouco invasivos, que nos ajudam a passar pelo envelhecimento com mais confiança e orgulho da própria imagem. “O que vale não é parecer mais jovem, aparentar uma idade diferente da que você tem. O importante é envelhecer bem e entender que cada beleza é única. Neste sentido, os tratamentos que estimulam o colágeno ajudam a garantir uma longevidade para a pele, mantendo-a bonita e saudável”, aconselha dra. Adriana.

Entre os queridinhos dos consultórios dermatológicos estão:

– Sculptra®: bioestimulador de colágeno para face³ e corpo4 que restaura a firmeza e a sustentação cutânea e suaviza o aspecto envelhecido5. Ele age de forma gradual, estimulando a pele do próprio corpo a produzir mais colágeno e chega a aumentar a produção dessa proteína* em 66,5%6. O tratamento atua como uma espécie de poupança de colágeno e estimula a sua produção por até 25 meses7, em média.

Continua após a publicidade

– Restylane®: sintetizado em laboratório, este preenchedor à base de ácido hialurônico tem composição semelhante ao produzido pelo organismo e, por isso, é biocompatível. Indicado para embelezar e preencher com naturalidade as regiões com rugas adquiridas ao longo da vida, o procedimento atende a todas as necessidades, desde a estruturação e lifting facial até a restauração de volume nos lábios e diminuição de olheiras. E para garantir um resultado bem natural, o tratamento é realizado de forma individualizada, considerando as necessidades de cada paciente.

– Restylane® SkinboostersTM: promove uma hidratação injetável à base de ácido hialurônico, que pode ser aplicado na face, no pescoço e mãos, para proporcionar um boost de hidratação de dentro para fora. Ou seja, o produto forma reservatórios de ácido hialurônico para restaurar a composição natural e a hidratação nas camadas mais profundas da pele, aumentando a elasticidade, maciez e suavidade8. Ele recupera o viço e a sustentação e dá aquele efeito glow que a gente ama. E, por promover uma hidratação de dentro para fora, ele potencializa os tratamentos feitos em casa, como o uso diário de creme hidratante. Os resultados já começam a ser vistos após a primeira aplicação, durando cerca de 12 meses.

– Firm&Lyft TechniqueTM: a técnica combina o uso do Sculptra® e Restylane® para restaurar a firmeza da pele do rosto e resgatar sua sustentação. O procedimento envolve a aplicação de Restylane® em pontos de sustentação, como nas maçãs da face, para um efeito lifting imediato, e a aplicação do Sculptra®, que estimula a produção de colágeno de forma gradual9. Vale lembrar que, apesar de os produtos serem associados, suas aplicações são feitas em pontos faciais diferentes, cada um agindo à sua maneira para recuperar a qualidade da pele.

Mas atenção: tanto o Sculptra® como o Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que devem ser realizados em consultório por um profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis. Combinado?

Referências

*colágeno tipo l

¹Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.

²Sociedade Brasileira de Dermatologia. Especialistas dizem que estresse causa doença de pele. Disponível em: https://www.sbd.org.br/especialistas-dizem-que-estresse-causa-doenca-de-pele/. Acesso em 29 de jul. de 2022.

³Machado Filho CDS, Santos TC, Rodrigues APLJ, da Cunha MG. Ácido poli-L-láctico: um agente bioestimulador. Surg Cosmet Dermatol. 2013;5(4):345-50.

4Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, et al. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019;18(9):929-935.

5Sculptra (Ácido poli-L-láctico) [Instrução de Utilização] Uppsala, Suécia. Q-Med AB.

6Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

7Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

8Gubanova et. al. Injections of stabilized hyaluronic acid with a sharp needle compared with a blunt micro cannula for facial skin rejuvenation: 12 months results. Poster presented at International Master Course on Aging Skin (IMCAS). 2015. Paris, France.

9Sarubi J, Avelar LET, Nero MPD, Kamamoto C, Morais M. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Mar 7. doi: 10.1111/jocd.14902.