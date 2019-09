Como combinar o body

O body é uma tendência que surgiu há algum tempo, mas está ganhando cada vez mais variedade, seja de cor, tecido e modelos. A peça super fácil de combinar e pode ser usada em looks formais, para o trabalho, e casuais, para sair com as amigas, por exemplo.

A equipe de CLAUDIA montou quatro maneiras diferentes de combinar o mesmo body para você se inspirar. Confira!

Body de tricô, Primart, R$ 572,50* Pulseira de metal, Hector Albertazzi, R$ 1 365* Saia de crepe, C&A, R$ 109,99* Bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 105,90* Sandálias de material sintético, Santa Lolla, R$ 189,90*

Óculos de acetato, Livo, R$ 399* Blazer de algodão, Tufi Duek, R$ 1 920* Bolsa de palha, Donna Brasil, R$ 625* Calça de algodão, Tufi Duek, R$ 1 930* Sandálias de couro, Paula Torres, R$ 595*

Jaqueta de sarja, Forever 21, R$ 189,90* Óculos de acetato, Havaianas, R$ 320* Bolsa de material sintético, Pernambucanas, R$ 79,99* Calça jeans, Renner, R$ 99,90* Tênis de sarja, Beira Rio, R$ 99,90*

Brincos de metal esmaltado, Rincawesky, R$ 119* Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80* Bolsa de material sintético, Hering, R$ 99,99* Saia de veludo cotelê, Lez a Lez, R$ 249,90* Tênis de nobuck, Arezzo, R$ 299,90*

*Preços consultados em agosto/2019.