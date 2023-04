Mary Quant, estilista que inventou a minissaia, morre aos 93 anos

A estilista Mary Quant, que popularizou a minissaia na década de 1960 e introduziu as hot pants, morreu nesta quinta-feira (13) aos 93 anos. Em comunicado a Press Association of Britain, a família da britânica conta que ela faleceu pacificamente, em casa, no condado de Surrey, na Inglaterra.

O legado de Quant

Autodidata, Quant abriu a boutique Bazaar nos anos 1950 com Alexander Plunket Greene, seu marido. Creditada por revolucionar a história da moda, transformou-se em símbolo de transgressão, sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais designers do século 20.

Ela também tornou a moda acessível às massas através de seus desenhos vibrantes e inovadores. Seu foco eram peças de vestuário e acessórios, especialmente chapéus e boinas. Rapidamente seu empreendimento conquistou as celebridades, como Beatles e Rolling Stones, além de Brigitte Bardot e Audrey Hepburn.

As saias e vestidos curtos chamavam a atenção, ideais à juventude rebelde, que buscava liberdade sexual. “Acontece que minhas roupas combinam perfeitamente com a moda adolescente, com pop, bares e clubes de jazz”, diz ela em sua biografia. Acima do joelho, a peça serviu perfeitamente ao Swinging Sixties, movimento cultural da juventude londrina na década sessentista, quando o Reino Unido se recuperava do pós-guerra. Shorts, capas de chuva e maquiagens coloridas não ficavam para trás.

Após vender a marca, em 2000, a fundadora deixou de ser diretora da companhia Mary Quant, que foi comprada pelo empresário japonês James Matsumiya.

Homenagens

Centenas de pessoas se despediram e homenagearam a estilista, inclusive o Museu Victoria & Albert Museum, que fez uma exposição de retrospectiva sobre ela em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria and Albert Museum (@vamuseum)

“É impossível superestimar a contribuição de Quant para a moda. Ela representou a alegre liberdade da moda dos anos 1960 e forneceu um novo modelo para as mulheres jovens”, publicou a instituição. “A moda hoje deve muito à sua visão revolucionária e pioneira”, completa.

A ex-editora-chefe da Vogue britânica, Alexandra Shulman, manifestou-se no Twitter: “Descanse em paz Dame Mary Quant. Uma líder da moda, mas também do empreendedorismo feminino – uma visionária que era muito mais do que um ótimo corte de cabelo.”