Cris Barros celebra a arte em preview da coleção de inverno 2023

O Palácio dos Cedros, em São Paulo, foi o palco para o teatro italiano no preview da nova coleção de inverno da estilista Cris Barros. Em um desfile bastante diverso, com a presença da modelo Caroline Ribeiro, a marca brasileira trouxe muitas cores e volume. Nada mais justo, considerando que o tema do desfile era La Vita Come Spettacolo (‘a vida como espetáculo’, em italiano).

Com inspirações na Commedia Dell’ Arte — apresentações eruditas teatrais da Itália que deram início ao que viria a se tornar o teatro profissional —, Cris Barros adaptou essas referências para looks versáteis, com vestidos de mangas alongadas, bufantes e muitas estampas geométricas.

A coleção explora tons que remetem à felicidade e a teatralidade, e aos personagens do Carnaval italiano: o preto e o branco apareceram em uma releitura de personagens como o Pierrô, já o vermelho e o amarelo vem atrelados à estética de Arlequim e a Colombina.

A estilista cita que o tema La Vita Come Spettacolo é uma celebração da arte em nosso cotidiano, trazendo o movimento e a liberdade para o inverno 2023. Como vimos nos desfiles internacionais, o preview do inverno vem pautado de adornos, seja por detalhes com transparência, através do brilho, que vem dos paetês, dos bordados, em sua maioria florais, e botões (muitos botões!) que entram como ornamento.

Nos acessórios, temos luvas, cintos statement, gravatas, além de joias trabalhadas com pedrarias. Quanto aos tecidos, os destaques foram a fluidez e o volume.