Minissaia, a peça atemporal que segue como tendência em 2021

Se teve uma peça de roupa que fez sucesso nos anos 2000 esta foi a minissaia e, desde então, não caiu em desuso nem saiu dos guarda-roupas. Estando nas principais vitrines e passarelas de moda ou não, o vestuário é sempre uma boa opção e neste ano de 2021 promete ser a favorita da vez!

Tênis, chinelo, sapatilha, salto ou rasteirinha, a minissaia e sua versatilidade possibilita que você use qualquer tipo de calçado, o que explica porque a peça é fundamental e tão querida. Além disso, combina com camisas e camisetas de manga curta e comprida, caso o look seja para dar um passeio ou ir a uma festa, e com regatas, caso seu foco seja uma dar uma caminhada na orla da praia ou afins.

Ao longo dos anos, a minissaia foi ganhando novas cores, estilos, texturas e formatos . Sem abandonar o básico e popular jeans, hoje encontramos minissaias de todos os tipos e o melhor, para todos os tipos de corpo.

Algumas famosas e influenciadoras já aderiram (ou não abandonaram) o estilo! Confira:

Se você está pensando em renovar o closet e acrescentar mais algumas minissaias as suas opções, confira estes itens que estão a venda e foram separadas pensando em você!

