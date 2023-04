Cine Belas Artes promove mostra de clássicos da Warner Bros

Se você é fã de alguns dos maiores clássicos da Era de Ouro em Hollywood, não perca a mostra “Warner Bros. – 100 anos”, promovida pelo Cine Belas Artes, um dos cinemas mais tradicionais e respeitados de São Paulo.

A programação especial começa hoje (13) e vai até a próxima quarta-feira (19), exibindo sete produções icônicas do estúdio, incluindo “O Cantor de Jazz” (1927), “Casablanca” (1942), e “Inimigo Público” (1931). Maravilhoso, né?

A seguir, você confere informações gerais sobre a mostra:

Programação da mostra ‘Warner Bros. – 100 Anos’

O Cantor de Jazz (13/04), 16h

Estrelado por May McAvoy, Al Jolson e Warner Oland, “O Cantor de Jazz” gira em torno do filho de um cantor judeu que precisa desafiar as tradições da família para se tornar um cantor de jazz.

Um Bonde Chamado Desejo (14/04), 16h

Com ícones da Era de Ouro como Vivien Leigh e Marlon Brando, “Um Bonde Chamado Desejo” retrata a dura realidade de Blanche DuBois, que após mudar de cidade para morar com a irmã, passa a ser torturada por seu violento cunhado.

Casablanca (15/04), 16h

Considerado um dos maiores filmes da história do cinema, “Casablanca” acompanha um expatriado dono de um café americano ajudando a ex-amante e seu marido fugitivo a escapar dos nazistas no Marrocos.

Relíquia Macabra (16/04), 16h

“Relíquia Macabra” é um clássico noir sobre um detetive que precisa solucionar um grande crime que envolve três criminosos excêntricos, uma femme fatale e a sua procura incessante por uma estatueta de valor inestimável.

O Tesouro de Sierra Madre (17/04), 16h

Um velho garimpeiro é convencido a ajudar dois americanos azarados a minerar ouro nas montanhas de Sierra Madre, no México.

Jezebel (18/04), 16h

A icônica Bette Davis protagoniza esta comédia romântica sobre uma beldade sulista que, após perder o seu noivo por conta de seu comportamento orgulhoso, tenta de tudo para reconquistá-lo.

Inimigo Público (19/04), 16h

O Cine Belas Artes encerra a mostra com “Inimigo Público”, clássico que acompanha um homem que nasceu com talento para ser criminoso. Quando adulto, sua carreira no crime deslancha com feitos grandiosamente perversos.

Serviço

Onde: Cine Belas Artes (Rua da Consolação, 2423 – Consolação – São Paulo/SP)

Quando: 13/04 a 19/04

Horário: todos os dias, às 16h

Ingressos: bilheteria ou pelo site https://www.cinebelasartes.com.br

Valores: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)

Telefone: (11) 2894-5781