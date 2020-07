100% digital, semana de alta-costura mergulha no escapismo e volume

Nove entre dez matérias sobre eventos que acontecem (ou deixaram de acontecer) na pandemia, a expressão “pela primeira vez” dá as caras. E nesta edição da Semana de Alta-Costura, que terminou ontem (8), não foi diferente, já que de forma inédita o principal evento do segmento, em que grifes apresentaram suas coleções de outono/inverno 2020/21, teve sua transmissão completamente digital.

Se o meio foi diferente, a forma também não ficaria para trás. As labels se reinventaram com shootings e vídeos em formato capsula, que foram divulgados em plataformas e redes sociais presentes na nossa rotina virtual, como Tik Tok, Instagram, Vimeo e YouTube. No total, foram mais de 30 apresentações de coleções de marcas como Balmain, Chanel, Gimbattista Valli, Dior,Alexandre Vauthier eViktor & Rolf.

O editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, acompanhou os desfiles e nos conta os highlights da Semana de Alta-Costura.

Balmain

Em um barco em pleno rio Sena, a Balmain realizou um evento com modelos, performance musical da cantora francesa Yseult e dançarinos, tudo transmitido ao vivo pelo TikTok. Misturando peças da coleção atual, como alfaiatarias rigorosas com ares de anos 90, com modelos da história recente da marca, vestidos de ráfia e o bordado com pérolas, a apresentação foi uma homenagem aos 75 anos da grife. A coleção também exibiu peças de antigos designers antecessores, como Oscar de La Renta.

Chanel

Virginie Viard, diretora criativa da grife, pensou em princesas punks em sua coleção de alta-costura, apresentada com uma produção fotográfica e vídeos. Peças clássicas, como os tailleurs de tweed misturadas a opulentos vestidos bordados de festa, mostram que os códigos icônicos da marca seguem renovados de forma contemporânea, seja com aplicações de bordados e plumas ou em silhuetas diferenciadas, como nas mangas bufantes, em saias volumosas ou barras assimétricas.

Gimbattista Valli

Muita opulência nas peças de alta costura exibidas no vídeo de divulgação da coleção, com a modelo Joan Smalls vestindo criações exuberantes, dividindo a tela com cenas de Paris no inverno. O tule é protagonista, usado em muitas e muitas camadas e remete às tradições da alta-costura, com silhuetas volumosas e detalhes minuciosos, como nas aplicações de penas e drapeados delicados. Uma coleção majestosa.

Dior

Inspirada no Théatre de la mode, onde as peças eram produzidas em tamanho reduzido para promover a divulgação da alta-costura ao redor do mundo no pós-guerra, a Dior exibiu 37 miniaturas de criações de Maria Grazia Chiuri em um fashion film exuberante, que criou um universo de fantasia e sonho. No curta, seres mitológicos usam peças plissadas, vestidos coluna, túnicas lânguidas e saias com volume, tudo em sintonia total com a natureza e em uma atmosfera escapista, perfeita para os dias atuais.

Alexandre Vauthier

Em sessões fotográficas feitas em Paris e nos Hamptons, NY, Vauthier apresentou sua coleção retratada de forma otimista e colorida, repleta de peças desejo, como a bermuda de alfaiataria usada com look para a noite e a jaqueta bordada com mangas bufantes. Muitos babados, brilhos metalizados, plumas e cores vivas em uma coleção sensual.

Viktor & Rolf

Já conhecidos por suas apresentações provocantes e sempre pertinentes, a dupla exibiu looks bastante apropriados para o isolamento social: slip dress, pijama felpudo com laço matelassado e até um maxi roupão de tecido atoalhado, culminando em um maxi trench coat adornado por corações. Uma coleção conceitual com uma mensagem de humor e positividade para os tempos atuais.

