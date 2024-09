3 looks fabulosos para arrancar suspiros no pilates

Praticar pilates com looks estilosos é a tendência do momento. Muita gente, porém, enfrenta dificuldades para montar produções esportivas que sejam tanto funcionais quanto bonitas, elegantes e confortáveis. Pensando nisso, selecionamos opções imperdíveis para motivar seu próximo treino.

Look todo branco para treinar pilates

Poucos visuais são tão chiques quanto um look todo branco. O melhor é que até mesmo as combinações de treino ganham um ar de sofisticação quando compostas apenas por essa cor.

Separar um vestido com shorts embutido, acompanhado de um casaquinho leve e um par de tênis brancos, é a escolha perfeita para manter a elegância até na academia de pilates.

Visual combinando para ir ao pilates

Não há nada mais prático para treinar que um conjuntinho esportivo. Basta vestir uma blusa e calça da mesma cor, adicionar uma bolsa de couro, um fone de ouvido e um tênis de esporte, e você está pronta para ir ao pilates com estilo e facilidade.

Produção estilosa para arrasar no pilates

O all black é indispensável no guarda-roupa de quem pratica pilates! Montar um look todo preto é a opção perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Combine uma legging flare, uma regata, uma bolsa, um boné e um tênis para garantir um visual completo e pronto para o treino.

