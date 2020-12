Ainda dá tempo: várias opções lindas para compor seu look para o Ano Novo

Esse ano, por conta das medidas sanitárias para evitar ao máximo a transmissão do novo coronavírus, não vamos poder curtir o Réveillon em festas ou na praia pulando ondas. Mas isso não quer dizer que não devemos pensar num look incrível para comemorar a virada do ano, não é mesmo?

Calma, se você ainda não sabe com quem roupa você vai passar o Ano Novo, mesmo em casa, ainda dá tempo de se planejar. Para te ajudar nessa missão, CLAUDIA separou alguns looks e peças nas tradicionais cores do final de ano: branco e prata! Você pode montá-los de acordo com o seu gosto. Confira:

5. Saia evasê plissada em malha branca, Renner, R$ 159,90* (compre aqui)

6. Cropped com alças reguláveis branco, Renner, R$ 49,90* (compre aqui)

7. Regata com paetê branco, Amaro, R$ 89,90* (compre aqui)

8. Calça Wide Leg Linho com Cinto, Amaro, R$ 259,90* (compre aqui)

9. Vestido curto com paetê transpassado, Amaro, R$ 279,90* (compre aqui)

10. Body feminino com lurex e recorte vazado off white, C&A, R$ 79,99* (compre aqui)

11. Vestido curto em tule poá, com manga curta bufante, off white, C&A, R$ 119,99* (compre aqui)

*Preços consultados no dia 21 de dezembro de 2020, sujeitos a alteração. Os links gerados nesta matéria podem gerar algum tipo de comissão para a CLAUDIA.

