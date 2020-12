Tendência de moda: 6 papetes confortáveis e estilosas para o verão

Vire e mexe, o portal do tempo se abre no mundo da moda, jogando luz em peças marcantes de anos antigos, como 50, 80 e 90. Inclusive, o estilo do fim do século 20 e começo do 21 já voltou neste ano pelas apostas na cintura baixa, nos colares com miçangas coloridas e agora nas papetes, que também pode ser encontradas como dad sandals (em português, sandália de pai).

Com opções de salto tratorado, fecho com velcro e tiras grossas, o modelo de sandália marcou presença na juventude e infância de muita gente e retorna como tendência para o verão. A estação que pede looks confortáveis e refrescantes tem o clima perfeito para esses calçados.

A Gucci, por exemplo, trouxe uma versão de papetes com aplicações de pedrarias e em tons fortes, como laranja e rosa, mas também no clássico preto e branco.

Separamos seis opções de papetes para garantir seu conforto e estilo no verão:

1- Papate couro animal print onça | Shoestock | R$ 114,90 – compre aqui

2- Papete Beira Rio | Riachuelo | R$ 79,90 – compre aqui

3- Papete matelassê com velcro branca | C&A | R$ 169,99 – compre aqui

4- Papete tratorada plataforma | Amo Outlet | R$ 139,99 – compre aqui

5- Papete Regulagem Velcro | Azaleia | R$ 69,90 – compre aqui

6- Papate lumiss plataforma birken chunky | Zattini | R$ 99,90 – compre aqui

