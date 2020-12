Inspire-se em looks das famosas com as cores tendência para 2021

Na última quarta-feira (9), a Pantone anunciou dois tons como as cores do ano de 2021. Geralmente, a empresa, que é referência da indústria gráfica e da moda, lança apenas uma cor como tendência, mas, depois de um ano atípico e complicado como 2020, escolheu unir o cinza Ultimate Grey e o amarelo Illuminating, que juntos expressam uma mensagem de força, resiliência e esperança.

No próximo ano, provavelmente veremos várias marcas lançando peças nas cores aposta da Pantone. O Illuminating é um amarelo brilhante e bem aceso, e o Ultimate Grey é um cinza médio muito clássico e elegante. As cores ficam lindas juntas e em looks monocromáticos.

Selecionamos alguns looks de famosas usando cores parecidas com as eleitas pela Pantone para você se inspirar. Confira:

