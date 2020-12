De olho no mercado digital, C&A lança coleção colaborativa de beachwear

Na esteira de transformações causadas pela pandemia, a decolagem do comércio digital (que já vinha se fortalecendo ano após ano) não pode ser ignorada. Segundo pesquisa realizada pela Ebit/Nielsen, somente no primeiro semestre de 2020 foram feitos 90,8 milhões de pedidos em plataformas de e-commerce brasileiras. Acompanhando essa mudança de comportamento dos consumidores, C&A se uniu a seis grifes que estão despontando no mercado e no ambiente digital para criar sua nova coleção de beachwear. Da parceria com a EMI Beachwear, Feline, Hype, Ostra Brasil, Birden e Pipe Content House nasceu a Novos Mares, uma coleção com opções de produtos para os segmentos feminino, masculino e infantil, em um mix amplo que captura tanto a essência das marcas quanto o DNA alegre e vibrante da C&A.

“Já fazia parte do nosso planejamento alavancar o e-commerce”, conta Lidiane Feline, criadora da marca que leva seu sobrenome. “Então, quando as vendas físicas foram suspensas, já estávamos preparados para atender o público online”. Foi, aliás, graças ao trabalho forte da Feline no digital, que a grife entrou no radar da C&A.

Nascida na era digital, a EMI Beachwear desde o início soube dar a devida atenção às redes sociais, explica a designer e fundadora Anna Luiza Vasconcellos. “Vimos sua importância e como a nossa presença no Instagram se reverberava nas vendas do site. Hoje em dia, é algo muito orgânico. Adoramos ter o contato próximo de clientes que estão no mundo todo”.

Para Lidiane Andrade, da Ostra Brasil, o digital sempre foi a “janela dos sonhos”. “Sou da época da internet discada, vivenciei o avanço meteórico da tecnologia digital, não tinha como não apostar minhas fichas nesse mercado”, conta ela, que começou expondo sua pequena produção de biquínis e maiôs em um site virtual e no Facebook.

Além da mensagem de otimismo e renovação presente na campanha, a coleção também foi moldada sobre importantes pilares da C&A, dentre eles a sustentabilidade e consumo consciente, que ganham destaque nos produtos da EMI e da Ostra Brasil.

Utilizando tecidos biodegradáveis em suas peças a partir de um processo criativo autoral e artesanal, para a Novos Mares, a primeira valorizou modelos meia taça, comprimentos midi e estampas localizadas numa tradução fresh de um verão estampado com bananeiras, xadrezes com perfume tropical e florais.

“Quando crio uma coleção, eu mergulho em um tema em que tenho experiências mais profundas. Gosto de desenhar, escrever, pesquisar, e botar tudo em um caderno antes de criar”, revela Anna. A quarentena também influenciou o processo criativo e a designer decidiu contar sobre as coisas de seu dia a dia, além das trocas que fazia com pessoas no Instagram.

Já a Ostra Brasil propôs uma moda atemporal e contemporânea, que busca conforto aliado à elegância. A sintonia entre estampas neutras e matérias- primas como o linho, somam significado ao DNA minimalista e orgânico da coleção que destaca a beleza simplista e marcante dos elementos botânicos.

Com uma linguagem artsy, que capta todo o frescor do verão em itens capazes de transitar da areia até o happy hour com facilidade, a Feline também trouxe uma estamparia colorida ao emprestar seu DNA latino e “chique sem esforço”.

“São peças com muitas cores alegres, estampas diversas e os shapes preferidos de nossos clientes”, diz Lidiane sobre os bodies, camisas estampadas, detalhes em lurex e biquínis dupla-face, que trazem ainda mais versatilidade e possibilidades de coordenação para o look.

Prezando pela moda democrática, a Novos Mares também contará com itens para o público plus size feminino e masculino. Os produtos já estão a venda no site e aplicativo da C&A e também em 57 lojas selecionadas. Abaixo, montamos vitrines com algumas das peças da coleção:

1- Top e hot pant animal print, da Hype – R$ 99,99 cada peça | (compre aqui e aqui)

2- Top e hot pant estampas florais, da Ostra Brasil – R$ 99,99 cada peça | (compre aqui e aqui)

3- Top e calcinha estampados de frutas, da Feline – R$ 99,99 (o top) e R$ 89,99 (a calcinha) | (compre aqui e aqui)

4- Top tomara que caia e calcinha color block, da Hype – R$ 89,99 cada peça (compre aqui e aqui)

5- Maiô estampado picnic, da EMI Beachwear – R$ 189,99 | (compre aqui)

6- Top e hot pant estampado preto, da EMI Beachwear – R$ 89,99 (o top) e R$ 99,99 (a hot pant) | (compre aqui e aqui)

7- Top e hot pant estampado vermelho, da Feline – R$ 119,99 (o top) e R$ 129,99 (a hot pant) | (compre aqui e aqui)

8- Macaquinho estampado vermelho, da Feline – R$ 159,99 | (compre aqui)

9- Macacão pantacourt, da EMI Beachwear – R$ 229,99 | (compre aqui)

10- Short mostarda, da Ostra Brasil – R$ 108,99 | (compre aqui)

11- Maiô estampa tropical, da Feline – R$ 179,99 | (compre aqui)

12- Cropped margaridas, da Feline – R$ 99,99 | (compre aqui)

13- Maiô um ombro só, da Ostra Brasil – R$ 179,99 | (compre aqui)

