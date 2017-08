O lenço estampado ajuda a inovar o look da cabeça a cintura

O lenço estampado é um velho conhecido dos guarda-roupa. Eles são capazes de transformar o astral do look com suas cores e desenhos alegres – seja na cabeça, no pescoço ou na cintura.

No cabelo

Solte o cabelo e amarre um lenço bem colorido para enfeitar os fios. O item fica ótimo em looks compostos por regatas ou camisetas de alça fina, combinadas a calças jeans ou estampada.

No pescoço

O tradicional lenço no pescoço pode ser utilizado de três maneiras: com amarração na frente do corpo, na lateral ou com com uma ponta longa sobre a blusa de tricô.

Na cintura

Na falta do cinto, a opção é destacar a cintura com um bonito lenço amarrado na calça jeans ou na minissaia.

Onde comprar?

1. De seda, na Isolda. R$ 900*

2. De seda, na Diane Von Furstenberg. R$ 650*

3. De seda, na Emilio Pucci. R$ 1 680*

4. De poliéster, na Amaro. R$ 59,90*

5. De seda, na Scarf Me. R$ 368*

* Preços pesquisados em julho, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.