Havaianas lança coleção em comemoração aos 100 anos da Disney

As comemorações pelo centenário da Disney continuam a todo vapor neste mês de julho, e o ratinho mais mágico de todos ganhou uma coleção especial inspirada na história da Walt Disney Company em collab com a Havaianas, que chegou às lojas físicas e ao e-commerce. A magia da Disney se incorpora nos produtos clássicos da queridinha marca brasileira, trazendo muitos dos nossos personagens favoritos.

A coleção chega após 12 anos de parceria entre as marcas e conta com 13 produtos, que surgem com estampas temáticas e exclusivas que representam uma linha do tempo dos mais variados personagens da Disney, ilustrando o passado, o presente e o futuro. A coleção traz um viés nostálgico dos primeiros sketches do Mickey Mouse e as personagens mais antigas, como a Branca de Neve, que foi a primeira princesa do estúdio.

“E para celebrar essa data tão significativa para a Disney, Havaianas traz uma coleção global com sandálias, acessórios e a primeira mala personalizada da Havaianas, que faz referência aos personagens mais clássicos da Disney em selos de viagem com um viés nostálgico e vintage, mas atual ao mesmo tempo”, conta Mariana Rhormens, diretora de marketing da Havaianas Brasil.

Além de 5 sandálias no estilo clássico da Havaianas, a coleção também conta 8 acessórios, dentre os quais há bolsas, pins de decoração e, o ponto alto da coleção, uma mala de viagem personalizada, estampada com selos que comemoram grandes sucessos do estúdio, como Moana, Star Wars e Procurando Nemo. A mala tem estrutura rígida com quatro rodas que giram 360º e puxador regulável, além de uma maxi bolsa de silicone removível na parte frontal, ideal para ter acesso fácil ao laptop, celular e documentos.

A coleção revive a nostalgia de quem cresceu assistindo aos filmes da Disney e continua se emocionando com cada lançamento. Os preços da coleção variam desde R$29,99 até R$1199,99. Veja aqui.