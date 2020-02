Gisele Bündchen estampa a edição de aniversário da ELLE

Gisele Bündchen estampa a capa da edição de aniversário da ELLE

Foto: Reprodução revista ELLE

No mês de maio, a ELLE comemora os seus 23 anos em grande estilo: Gisele Bündchen foi a escolhida para estampar a capa da edição de aniversário da revista. E para fazer jus ao poder da top, a publicação traz matérias incríveis de moda e beleza.

Entre os destaques, está a seção “Meus Favoritos” com Constanza Pascolato. Ícone de estilo, a consultora de moda e empresária revela a sua it-list, com os melhores lugares para compra, estilistas favoritos, músicas do momento, roupas preferidas, etc…

Para as admiradoras de Constanza e de beleza, não dá para passar batido pelo seu top cinco, na qual ela revela qual o perfume do momento: “Uso pouco perfume e de acordo com a época. Faz algum tempo que sou fã do Eau du Soir, da Sisley”.

Conheça as principais tendências de moda para o inverno

Foto: Reprodução revista ELLE

E já que o intuito era também produzir uma megaedição, a ELLE traz ainda 200 páginas editoriais, que, assim como a capa, reúne tudo o que há de melhor na moda do momento.

Vestidos drapeados, turbantes, pretos e brancos dramáticos compõem, por exemplo, o editorial “Arte Viva”, fotografado com a atriz Tilda Swuinton, no melhor estilo Madame Grès.

Além disso, você vai conferir as principais tendências, peças e truques de styling para andar em sintonia com a moda deste inverno. Anote já cinco itens que não podem faltar em seu guarda-roupa na estação mais fria do ano: calça vermelha, jaqueta aviadora, estampa felina, poá e gola extralarge.

O especial Beauty Collections traz os 87 produtos de beleza mais legais da estação

Foto: Reprodução revista ELLE

Para completar, a publicação listou os 87 produtos de beleza must-have do momento, assim como as principais tendências de make da temporada, que faz uma releitura de clássicos, como a boca vermelha e o brilho nos olhos. O brilho também está em alta e deve aparecer no gloss, na sombra metálica e até no esmalte. Tudo para aquecer o seu inverno com muito estilo e beleza.

Quer mais? Então, além de adquirir o seu exemplar, vale ainda conferir a ELLE Party que acontecerá neste sábado (30), na Rua Oscar Freire, em São Paulo. A partir das 10h, a revista promete surpreender quem estiver fazendo compras entre as ruas Melo Alves e Padre João Manuel com uma decoração bacana, mimos imperdíveis e um brinde especial, às 17h, nas 80 lojas participantes da região.

