Forca Studio lança roupas esportivas para usar a qualquer hora

Se a relação entre moda e esportes é secular, quem trouxe inovação para o jogo foi a Forca Studio. Em colaboração com a italiana Kappa, a etiqueta desenvolveu a coleção Everyday it’s 1989, que mescla estilo e tecnologia para alto desempenho. A novidade está disponível ao público desde 1 de julho.

Sediada em Turim, na Itália, a Kappa é conhecida por suas inovações tecnológicas e por sua presença no mercado de moda esportiva e de lifestyle. Por outro lado, a Forca traz no DNA uma estética influenciada pelas experiências paulistanas e do interior de São Paulo e oferece um visual undergroud.

“A sinergia da nossa visão com a expertise esportiva da Kappa resultou em peças que são funcionais e estilisticamente inovadoras”, afirma Silvio De Marchi, co-fundador da grife brasileira junto à estilista Vivian Rivaben.

A linha é dividida entre office, sport e noite, apresentando desde peças de alfaiataria, como blazers, calças e trench coats, até camisetas de futebol, bonés e chuteiras. A Kappa colabora no sport. “Essa colaboração nos permitiu explorar novas áreas no design esportivo, mantendo nossa essência e identidade”, termina Vivian.

