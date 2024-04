Moda outono 2024: tendências e dicas para a estação

Chegou a hora de mergulhar na moda outono! Aos poucos, as temperaturas vão baixando e, muitas vezes, até parece que vivemos todas as estações em um mesmo dia, não é? Ainda bem que as roupas certas nos ajudam a manter o conforto (e estilo, claro) em qualquer situação. Do denim ao oversized, é hora de dar uma nova cara ao armários. Confira:

Cores perfeitas para o outono

Laranja, marrom e verde. É inegável que existem algumas cores que, inevitavelmente, nos remetem ao outono.

Apesar de sempre podermos apostar nos clássicos, toda temporada se reinventa de alguma maneira: “As principais cores deste outono incluem tons de marrom, verde militar, azul petróleo e vermelho escuro, dando uma grande ênfase à profundidade das cores na vestimenta. Para uma composição digna do outono, eu recomendo combinar o marrom com tons neutros para um visual elegante”, coloca Dapariz, influenciadora de moda e fundadora da DAAPZ.

Mas, se essas não são as cores para você, nem tudo está perdido. Para Ana Vaz, consultora de estilo, o preto promete se destacar , junto ao cinza e ao vinho.

“O vermelho vivo é a cor intensa mais importante da estação. Pensando na coordenação de cores, o que temos visto são propostas de looks monocromáticos em tons neutros ou vivos. Se destacam também as misturas de marrom e preto, marrom e cinza, cinza e preto”, explica a consultora de estilo.

Se você está em busca de um visual urbano-chique, Dapariz pontua a possibilidade experimentar em misturas de verde militar com tons de cinza, enquanto se você estiver procurando por um look monocromático, é interessante utilizar o azul petróleo como ponto focal da composição.

Estampas para o outono

Apesar das estampas serem mais utilizadas no verão e na primavera, o outono prevalece como uma oportunidade de testar novos padrões que não entram nas estações ensolaradas.

“Esta é uma estação menos estampada, mas a onça, os xadrezes mais clássicos e as estampas mais manchadas voltam a se fazer mais presentes. Todas essas estampas fazem um contraponto interessante com as peças lisas em jeans, cetim e couro – outros materiais relevantes para este outono”, pontua Ana Vaz para as tendências em estampas nesta temporada.

Apesar desta não ser a temporada ideal para o uso de estampas floridas – afinal, o outono é conhecido pela queda das folhas – Dapariz ainda considera uma ótima oportunidade para testar estampas florais em tons mais escuros, como aquelas que se mostram na paleta de tendências para o outono.

Tecidos e modelagens para o outono

Seja para garantir o conforto em meio às mudanças (constantes e diárias) de clima ou para estar dentro das tendências, os tecidos e modelagens são fatores importantes para levar em consideração na hora de ajeitar o armário do outono.

“Materiais e acabamentos acetinados ou brilhantes estão muito presentes, enquanto apliques de metais, pérolas e cristais ou similares enfeitam peças de modelagens mais casuais”, explica Ana.

Além disso, entre as influenciadoras e amantes da moda uma coisa é certa: o retorno dos elementos esportivos – com textura de legging e respiráveis – e utilitários, como jaquetas bomber e calças cargo, que vem se mantendo entre as peças favoritas nas últimas temporadas.

“É interessante dar destaque para o uso de franjas e brilhos metálicos. Já quando falamos de modelagens em tendência, é importante lembrar dos vestidos volumosos – ou peças com mangas bufantes – e detalhes vitorianos”, comenta a influenciadora.

“Pensando no que está mais em alta, vale escolher uma modelagem ampla ou reta de jeans na lavagem que seja fácil de usar com o que você já tem. O black jeans é um dos meus preferidos e substitui com dignidade a boa e velha calça preta mais tradicional. Vale aproveitar para comprar um blazer mais alongado e solto em um tom neutro que você ainda não tem, como um marrom ou verde garrafa. E se você gosta de um ar mais romântico, as saias rodadas e volumosas – inclusive as balonês – são novidades e devem continuar por mais tempo”, recomenda consultora de estilo.

Peças tendência para o outono/24

Quais são as tendências pelas quais precisamos ficar de olho nesta estação? Ana Vaz aponta o jeans como grande estrela.

“Os caimentos mais amplos são os mais vistos e a lavagem delavê é uma novidade, além dela teremos destaque para o black, o cinza e o azul bem escuro. As peças oversized inspiradas na alfaiataria masculina continuam em alta e ganham ainda mais atenção com a queda das temperaturas”, aposta a consultora de moda.

Entre outras tendências, as camisas parecem ter aumentado de importância, principalmente as brancas – um clássico revisitado por muitas marcas. E se você é fã das sobreposições – um marco da moda outono – o abotoamento duplo se sobressai nesta temporada.

“Para o outono 2024, estamos vendo uma mistura de influências retrô e futuristas, que incluem estampas geométricas e detalhes em couro. Já quando se diz sobre as peças chave, eu destaco os trench coats, suéteres oversized, calças de alfaiataria, botas de cano alto e vestido midi”, indica Dapariz.

Mas se você não é adepta às peças oversized, a consultora de moda reforça que, em paralelo, estão em alta tricôs aderentes e cardigans mais curtinhos e com ar retrô.

Já a influenciadora revela uma composição que não pode faltar: trench coat ou sobretudo com uma blusa de gola alta e calças de alfaiataria para um visual elegante.

Já se você está em busca de um look casual-cool, a influenciadora recomenda usar uma jaqueta de couro com uma camisa branca – que, como a consultora pontua, fez um grande retorno – e uma calça jeans. “Mas, se você quiser uma composição com um estilo feminino e confortável, combine um suéter de tricô com uma saia midi”, recomenda.

E os acessórios? A influenciadora de moda ressalta que é importante adicionar alguns acessórios sazonais para integrar os looks, como lenços e chapéus.

“Além disso, bota cowboy (e outras peças de inspiração western) também se destacaram. Botas de cano longo até os joelhos e as acima dos joelhos fizeram seu retorno, inclusive num estilo montaria”, coloca Ana.

Clima indecifrável, o que fazer?

Com as graves mudanças climáticas, parece impossível dizer que o outono vai abandonar aquele calorzão e que vamos apenas viver de temperaturas amenas, então, como criar composições no estilo outono que se adaptem às mudanças climáticas?

“Aposte em camadas, com peças mais frescas por baixo e mais espessas por cima. Adotar a meia-calça que esquenta sem exageros. E pode ser tirada e colocada na bolsa em casos de aumentos abruptos de temperatura. As sobreposições curtas ou longas, em cortes mais distantes do corpo e tecidos de fibras naturais ou artificiais vão te proteger do frio sem te fazer derreter ao longo do dia”, explica Ana para um look confortável.

Já Dapariz recomenda optar por peças que possam ser facilmente sobrepostas ou removidas – para caso você não conseguir prever o clima – além de experimentar com a seda, algodão e linho.

E agora, você está preparada para um outono completamente fashion.