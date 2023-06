Finalmente temos uma premiação de moda focada na América Latina!

Em novembro, teremos a primeira premiação de moda da América Latina. A Latin American Fashion Awards é um momento para apreciar os nossos designers e talentos atino-americanos. O projeto consiste em uma bienal que visa celebrar como a nossa cultura é um coletivo de tradições e grupos resultando em uma pluralidade rica.

Temos aqui todas as informações que você precisa saber para acompanhar cada detalhe de perto e já pensar na sua inscrição. Veja só:

Categorias

A primeira edição acontece em novembro deste ano na República Dominicana. A premiação começa em uma noite de celebração no Hotel Villa Punta Cana, de Oscar de la Renta, seguida pela cerimônia de premiação no Anfiteatro Altos de Chavón. Os prêmios incluem categorias como Designer, Modelo, Fotógrafo e Marca do ano. Além de Projeto Responsável do ano e Fashion Film, que premiam peças que refletem os interesses atuais e o funcionamento da indústria. Ao todo são 12 divisões, confira:

Designer de Moda

Marca de Moda

Designer ou Marca de Moda emergente

Projeto artesanal

Marca de acessórios

Fashion Film

Projeto Responsável

Modelo do ano

Fotógrafo de moda

Fashion Artists (maquiagem, estilistas e estilistas de cabelo)

Fashion star da República Dominicana

Influenciador de Moda do Ano

Os prêmios

O Latin American Fashion Awards realizou parcerias com as instituições mais influentes da moda para impulsionar o crescimento dos talentos latino-americanos. Os vencedores poderão vender suas coleções a compradores internacionais no White Trade Show, em Milão no ano de 2024. Também poderão expor suas coleções para a imprensa internacional, personalidades do mundo fashion e compradores na Hub Fashion da Câmara Nacional da Moda Italiana.

Continua após a publicidade

Os vencedores também serão premiados com um programa de mentoria do Conselho de Designer de Moda da América, onde contarão com o suporte de especialistas do setor para apoiar o desenvolvimento de suas marcas e seu crescimento profissional. Já o vencedor da categoria Fashion Film terá uma experiência única, na qual seu projeto será exibido nas plataformas digitais do Festival de Fashion Films de Milão em 2024, apresentando seu portfólio às mais prestigiadas marcas de moda.

O júri

A premiação contará com os maiores nomes de destaque no ramo da moda, contando com uma lista de 13 profissionais. Dentre eles estão Nina Garcia, editora chefe da ELLE Estados Unidos, e Carlo Capasa, presidente da Camera Nazionale della Moda Italiana. Confira a lista completa a seguir:

Anna Dello Russo – Jornalista e ícone da moda – Ex-editora at large e consultora criativa da Vogue Japão Nina Garcia – Editora-chefe da ELLE EUA Carmen Busquets – Empresária, investidora estratégica e filantropa Carlo Capasa – Presidente da Camera Nazionale della Moda Italiana Steven Kolb – CEO do Conselho de Designers de Moda da América, CFDA Oskar Metsavaht – Fundador e Diretor Criativo da Osklen e Embaixador da Sustentabilidade na UNESCO Sara Sozzani Maino – Diretor Criativo da Fondazione Sozzani e Embaixadora Internacional da Marca da Camera Nazionale della Moda Italiana Kean Etro – Diretor criativo e especialista em sustentabilidade Margherita Maccapani Missoni – Empreendedora e diretora criativa Carlos Nazario – Stylist e editor de moda global da i-D Magazine Bruno Avillan – Fotógrafo de moda e cineasta Vívian Sotocórno – Diretora de Moda da Vogue Brasil Indya Moore – Atriz, modelo e ativista

Confira abaixo um vídeo do júri:

Seleção de Talentos

As inscrições são gratuitas para todos os talentos latino-americanos nas 12 categorias através do site da Latin American Fashion Awards e se encerram no dia 30 de junho de 2023. Os candidatos, indicados e vencedores serão todos anunciados nas plataformas digitais. A seleção será feita por um comitê interno de especialistas e os indicados serão convidados para os eventos da cerimônia de premiação na República Dominicana, que acontecem entre 02 e 05 de novembro de 2023.