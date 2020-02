Escolhas de ESTILO: os 5 sapatos preferidos da Couromoda

Durante 4 dias, a Couromoda, feira de calçados, artigos de couro e acessórios de moda, reúne expositores de 13 estados brasileiros em São Paulo para mostrar novas coleções e apostas de tendências. Nossa editora de moda, Carolina Machado, percorreu os corredores do Pavilhão do Anhembi atrás dos 5 modelos preferidos – e conseguiu se decidir! Confira, a seguir, quais foram eles e por quê:

1 – “Essa botinha da Esdra é multifuncional: o tamanho do cano é dobrável, podendo ser alto ou médio, e as franjas também são anexáveis. Dá pra criar diversos looks diferentes com ela!”

Bota de couro com franjas removíveis, Esdra, R$ 529, tel. (51) 3551-0203 / www.esdradesign.com.br

2 – “O slipper P&B da Jorge Alex tem um quê masculino e retrô ao mesmo tempo. É uma ótima opção para os dias em que precisar de conforto nos pés.”

Slipper, Jorge Alex, R$ 209,90, tel. (11) 3321-7700 / www.jorgealex.com.br

3 – “O salto envernizado da Tabita me chamou a atenção por ser um modelo diferente da clássica Mary Jane. A camurça sobreposta no peito do pé cria um recorte perto do calcanhar, dando mais dinâmica ao visual.”

Salto de verniz, Tabita, R$ 285, tel. (51) 3545-1600 / www.tabita.com.br

4 – “Gostei de ver a tendência étnica toda trabalhada no salto da UZA! Por ser P&B, combina com qualquer look.”

Salto de rafia e metal, UZA, R$ 330, tel. (14) 2104-4444

5- “A plataforma da Luiza Barcelos é certeira para quemq uer marcar presença. Tem um perfume de anos 70 e é ótima para usar com calça do tipo flare.”

Plataforma de cortiça, Luiza Barcelos, preço sob consulta, tel. (31) 2102-0100