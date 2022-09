Dicas de estilo com celebridades de mais de 45 anos

Jennifer Lopez, deslumbrante como noiva aos 53 anos. Sharon Stone, de 64, arrasando nos modelitos de verão. Linda Evangelista, de 57, voltando a brilhar como modelo e estrelando capas de revista. Esses são apenas alguns dos exemplos de mulheres célebres de mais de 45 anos que estão arrasando e dando lições de moda e estilo. A consultora de estilo Camile Stefano dá dicas a CLAUDIA de como se inspirar nelas e viver a elegância da maturidade no dia a dia.

Camile explica que influenciadoras como Consuelo Blocker, de 55 anos, se utilizam do autoconhecimento para montar looks que valorizam suas características. “Enxergar seu corpo de forma correta permite que você faça escolhas para ressaltar os pontos fortes em vez de escondê-los”, analisa. A stylist sugere utilizar cintos para marcar a cintura, por exemplo, ou fendas e decotes que podem ajudar a ressaltar atributos que gostamos em nós mesmas, sempre buscando equilíbrio.



Outra estrela que demonstra confiança na hora de montar produções dignas de tapete vermelho é a atriz Julia Roberts, de 54 anos, conhecida por seus elegantes tailleurs. Camile ensina que é essencial explorar variações de cores e tecidos para identificar as roupas que valorizam a sua imagem. “Muitas vezes podemos inovar mesmo com os modelos clássicos, os materiais e os tipos de cortes fazem toda a diferença na hora de escolher o melhor caimento”, destaca a especialista.

Construir a imagem pessoal ideal é um processo que demanda tempo, dedicação e, muitas vezes, desapego! A estilista Victoria Beckham, de 48 anos, é reconhecida pelo minimalismo moderno, com poucas peças e looks marcantes. Um guarda-roupa organizado é justamente uma das chaves para conseguir transmitir para o mundo o melhor de si. “Para que seja possível montar um estilo pessoal forte, é preciso organizar as peças de forma que seja fácil escolhê-las no dia a dia. Além disso, é fundamental retirar do armário as roupas que não fazem sentido ”, explica.

A consultora de moda e estilo lembra também do visual criativo da blogueira Ana Carolina Bassi, de 47 anos, e recomenda que bolsas, cintos e colares devem ser aliados para otimizar as peças que já temos em nosso guarda-roupa. “É possível garantir visuais marcantes com combinações básicas e acessórios como argolas e pulseiras douradas, bolsas coloridas e também sapatos estampados”, recomenda.