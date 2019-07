Conheça as novidades de moda e beleza perfeitas para levar na viagem

Não importa o destino da escapada, nós sugerimos a mala perfeita. Nesta seleção, novidades de beleza e moda para relaxar com estilo seja qual for o clima ou destino escolhido. Aproveite!

Beijada pelo Sol

Pele protegida? Sempre! Mas não pálida! Um pouquinho de cor nas bochechas e no centro do nariz disfarça os meses longe da areia. A naturalidade vem da mistura de tons, como o fúcsia e o laranja, do blush em pérolas Météorites Perles de Satin, Guerlain (310 reais).

Temperatura subindo

A segunda parceria entre PatBo e Paula Torres é supertropical. Apresentada na última SPFW, a Summer Collection 2020 tem mules e sandálias ricas em detalhes e materiais, como cobertura de linho, fivelas de madeira e palha, pedrarias e estampas. Os modelos da página ao lado, ideais para um passeio no litoral, custam 660 reais (a de animal print) e 599 reais.

100% de aproveitamento

É preciso uma boa dose de versatilidade para entrar no nécessaire de viagem. É o caso da paleta Suede Voyageur Eyeshadow, Nars (199 reais). Com seis nuances neutras, que vão do bege opaco (ótimo para destacar o arco das sobrancelhas) ao marrom cintilante (que dá ar festivo ao olho esfumado), ela foi desenvolvida em miniatura para facilitar o transporte. Disponível também em outras duas combinações de cores.

Pequena notável

O ambiente e o ritmo urbanos pedem praticidade. Portanto, uma boa mochila é essencial. As menores são leves e, claro, estilosas, como a Lock Me, Louis Vuitton (11,6 mil reais). As alças ajustáveis permitem deixar o modelo confortável, na altura que você preferir, e até levá-la a tiracolo.

Rainha do gelo

–Se você vai encarar férias sob neve, os óculos Active, Prada Linea Rossa (1 040 reais cada um), são uma boa pedida. Chamativos, um resgate do estilo esportivo dos anos 1990, vão bem da pista de esqui aos centrinhos das cidades montanhosas. De material emborrachado, têm tons neon e lentes espelhadas, mas o destaque fica com a tecnologia das lentes, que garantem proteção especial contra a claridade.

À prova de frio

O vento e o sol nos destinos gelados podem ser tão ou até mais agressivos à pele do que horas em frente ao mar. A Máscara Facial Hidratante Aqua Réotier, L’Occitane en Provence (179 reais), funciona como um creme potente para aplicação antes de dormir ou como opção rápida quando se precisa de uma bomba de hidratação. Nos dois casos, é indicado enxaguar antes de se expor ao sol.

Reset programado

O recesso é para pegar mais leve, desligar. Vale até ficar offline. O mood suave combina com o creme de limpeza Calming Cream Cleanser, The Body Shop (85 reais), que contém aloe vera, óleo de babaçu e manteiga de karité. Se preferir usar a tecnologia para incrementar a rotina de cuidados com a pele, experimente a escova Luna Fofo, Foreo (499 reais). Ela tem cerdas de silicone e vibrações customizadas, controlada via celular. Para quem não resiste à internet, saiba que o sistema não permite acesso às redes sociais durante o uso.

Que tal uma voltinha?

Inspirada nos campos de Lake District, na Inglaterra, a Rimowa lança a mala Essential em tom Sage – este verdinho ao lado. Ela faz parte da nova edição limitada Colors, que inclui outras três cores, criadas com base em vistas aéreas de deslumbrantes paisagens ao redor do globo. Os modelos estão disponíveis em três tamanhos (a partir de 2,8 mil reais a de 10 quilos).

Leia mais: Entenda como funcionam as massagens detox, febre em spas e clínicas

+ Como conseguir um rosto bronzeado sem precisar do sol

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA