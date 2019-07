Entenda como funcionam as massagens detox, febre em spas e clínicas

O termo detox, já conhecido dos cardápios de comidas e bebidas, chega aos tratamentos, mais especificamente às massagens corporais e faciais. Com a missão ambiciosa de amenizar o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, a técnica pode agir sozinha ou associada a outros tratamentos, intensificando-os.

“O objetivo é controlar a produção de radicais livres e mandar as toxinas embora”, explica o dermatologista Thales Bretas, do Rio de Janeiro. A retenção é praticamente inevitável na vida agitada, que muitas vezes inclui alimentação desequilibrada e baixa ingestão de água mineral.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Os protocolos detox combinam manobras específicas de estímulo do sistema linfático a ferramentas que aumentam a permeabilidade da pele para receber ativos poderosos. Coloque ainda na conta de benefícios a profunda sensação de leveza. Abaixo, alguns dos procedimentos estéticos que prometem o famoso efeito:

Altas temperaturas

A manta térmica já é conhecida de quem frequenta as clínicas de estética. A sensação quentinha provoca a vasodilatação e, consequentemente, o aumento da circulação sanguínea, da oxigenação dos tecidos e a quebra das células de gordura. O Super Detox, na La Lima Esthetic & Co., em São Paulo, acrescenta ao tratamento outras técnicas, como esfoliação, máscara de argila e massagem com ativos ortomoleculares para definir o contorno corporal. São indicadas três sessões (250 reais cada uma) para melhores resultados.

Trabalho Interno

A Dreno Detox, da Clínica Patricia Davidson Haiat, no Rio de Janeiro, combina manobras fortes das massagens modeladora, desportiva e shiatsu. “O intuito é atingir as camadas profundas da pele, promover uma limpeza de toxinas, reduzindo medidas já a partir da primeira sessão”, explica a esteticista Rossi Santos. Cada sessão sai por 300 reais.

Força-tarefa

Toques suaves, alongamentos e óleos vegetais criam a atmosfera zen do método que associa drenagem linfática a práticas da ayurveda – a medicina secular indiana. O resultado da sessão do Detox Integrativo Corporal no espaço Temple, em São Paulo, é corpo reenergizado e pele viçosa. Custa 200 reais a sessão ou 600 reais o pacote com quatro.

Mais do que tratamentos esporádicos, é importante ter consistência na rotina de cuidados. Só assim o resultado é garantido e prolongado. Veja alguns hábitos e produtos que vão estender os efeitos:

Base aliada

Reforce a prateleira com cremes, séruns e esfoliantes poderosos. Aqueles que utilizam nanotecnologia (partículas de ativos muito pequenas) intensificam a automassagem. Anote os segredos para a autoaplicação. “Nos braços, pernas, colo e pescoço e no rosto, espalhe o produto de baixo para cima, fazendo leve pressão para ativar o sistema circulatório e linfático. Na barriga, o movimento deve ser circular”, ensina a esteticista Rossi.

Hora do chá

As bebidas à base de cavalinha e gengibre têm efeito diurético e aceleram o metabolismo – benefícios para quem sofre com falta de energia e sente peso nas pernas ao fim do dia. Vale ingeri-las sozinhas ou adicionadas a outras preparações. “No suco verde, por exemplo, aumenta o potencial anti-inflamatório”, indica o nutrólogo Bruno Takatsu, da clínica Horaios, em São Paulo.

Olho no menu

Aproveite o incentivo ao autocuidado para mexer no cardápio. Alimentos industrializados e ultraprocessados tendem a bater recorde de sódio, ou seja, é retenção de água na certa. Reveja ainda o consumo de ingredientes que favorecem a inflamação do corpo, como açúcar, lactose e glúten, além de bebidas alcoólicas. Em caso de mudanças bruscas ou privações rigorosas, é recomendado o acompanhamento de um nutricionista.

1- Gel redutor e firmador corporal Lipo Firma, Anna Pegova, R$ 129*

2- Esfoliante corporal Joatinga, Riô, R$ 99*

3- Óleo de Rosa Mosqueta, Simple Organic, R$ 90*

4- Máscara Detox Tea Tree com Esqualano, Biossance, R$ 218*

*Preços consultados em junho de 2019. Sujeito a alteração.

Leia também: Como conseguir um rosto bronzeado sem precisar do sol

+ Os principais erros nos cuidados com a pele