Como usar o visual náutico no dia a dia

As férias de verão podem ter chegado ao fim, mas os visuais com pegada marítima vão continuar circulando por aí – até mesmo no ambiente de trabalho. Meio esportivo, meio navy, a tendência deixa os looks com um toque descolado.

Como usar a tendência:

1 As listras são as estampas-chave. Quer modernizar? Aposte em duas peças que tenham a padronagem usadas em um mesmo look. Lembre-se apenas de combinar uma das cores entre os itens.

2 Os acessórios são divertidos e deixam as produções de trabalho mais bacanas. Se decidir ir com calma, aposte nas bolsas saco e em óculos coloridos.

SIENNA MILLER veste Peter Pilotto

Look do desfile de Carmem Marc Valvo

Óculos de acetato, Thierry Lasry, R$ 2 777, Acaju do Brasil, tel. (11) 3262 4657.

Relógio de couro, Komono, R$ 760, tel. (11) 3081 4171.

Top de neoprene, Calvin Klein, R$ 259, calvinklein.com.br.

Vestido de algodão, Topshop, R$ 259, tel. (11) 3152 6002.

Maiô de poliamida, Jo de Mer, R$ 445, tel. (11) 3081 4232.

Brincos de acrílico, Ivana Salume, R$ 113, tel. (11) 5063 0440.

Tênis de couro sintético, Zatz, R$ 170, tel. (48) 3939 3000.

Bermuda de jérsei, Essenciale, R$ 713, tel. (31) 3335 6642.

Look do desfile de Lenny Niemeyer

Regata Branca de poliéster, Jardin, R$ 196, tel. (31) 2516 6061.

Colar de plástico, Cosmopolitan, R$ 88, tel. (11) 3062 4069.

Top de algodão, Havaianas, R$ 160, tel. (11) 3003 3414.

Casaqueto de poliéster, Carmim, R$ 1 050, tel. (11) 3088 0559.

Bolsa Vermelha de couro, Linea Bella, R$ 375, lineabella.com.br.

Vestido de algodão, Lacoste, R$ 299, tel. (11) 3812 8801.

Tênis de couro sintético, Star Tech, R$ 110, tel. 0800 6422600.

Calça de poliéster, A. Brand, R$ 898, tel. (11) 3758 3255.

Bracelete de acrílico, Ivana Salume, R$ 163, tel. (11) 5063 0440.

Maiô de poliamida, Live!, R$ 180, tel. (47) 2106 7412.

Bolsa Listrada de couro, La Spezia, R$ 319, tel. (31) 3262 0687.

Regata Listrada de algodão, Bloom, R$ 98, tel. (11) 3842 4631.

Sandália de couro, Vicenza, R$ 375, tel. (51) 3545 1722.