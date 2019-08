Como lavar as peças mais pesadas de inverno?

Como conservar as roupas de inverno? Daqui a pouco é hora de deixar os looks dos dias frios para trás e guardar no fundo do armário nossas peças quentinhas. Antes disso, claro, deve ser tudo higienizado, até para que elas durem mais.

Durante o inverno, o que mais importa é o conforto para garantir o bem-estar. Por isso é importante cuidar de todas as peças para não danificar as fibras e garantir que as roupas fiquem íntegras por mais tempo.

Conversamos com Ricardo Monteiro, especialista em higienização da Quality Lavanderia, para aprender algumas técnicas de cuidado com as roupas de inverno. Confira:

Roupas de couro

Um item que nunca sai de moda são as peças de couro. Elas são ótimas para manter-se aquecida nos dias mais frios e garantir o estilo do look.

“Para que as peças não percam sua estrutura e o couro não craquele, vale utilizar um pano macio umedecido somente com água para limpar a parte interna da roupa”, explica Ricardo. Já para a parte externa da roupa, é ideal utilizar um limpador de couro com auxílio de um pano. A dica é fazer movimentos suaves para retirar toda a sujeira.

Puffer Jackets

Estes novos modelos de jaqueta chegaram com tudo e já estão dominando o vestuário masculino e feminino. As puffer jackets são peça chave para o visual do inferno pois deixam qualquer pessoa bem quentinha sem precisar de muitas camadas de roupas.

Geralmente estas jaquetas são feitas de nylon e, por isso, precisam de um cuidado especial com a higienização. O melhor jeito de lavá-las é no estilo à seco.

“O principal benefício destes processos de limpeza é manter as fibras íntegras, diminuindo o desgaste das peças ou até o encolhimento das mesmas, preservando as fibras e as cores por mais tempo. É um tipo de limpeza que diminui o desgaste do tecido durante os processos de lavagem e aumenta sua vida útil”, comenta Ricardo.

Itens que aquecem os pés

Durante o frio, os melhores amigos dos pés são todos os tipos de calçados fechados, como botas e tênis. Para a limpeza desses calçados, independentemente do material, é válido limpar com um pano úmido para tirar os resíduos leves.

Meia-calça

A melhor aliada dos vestidos e saias nos dias mais frios é a meia-calça. Mas, por ser bem delicada, é preciso ter muito cuidado ao lavá-la. A dica é lavar separadamente de outras peças e utilizar detergente neutro.

Jeans

Não existe uma época ideal para usar o jeans porque ele fica perfeito em qualquer estação. “Cada tipo de jeans indica um cuidado ao lavar, principalmente os que contêm pedrarias. Em caso de manchas, vale utilizar solventes na região, deixar de molho e lavar normalmente”, explica Ricardo.

Não se esqueça que as roupas de inverno possuem um tecido mais pesado, e, por isso, o cuidado na lavagem das peças deve ser redobrado.

