Jaqueta doudoune: o curinga que você precisa neste inverno

Com a chegada do frio fica difícil encontrar ideias de looks que fiquem bonitos e ao mesmo tempo protejam das baixas a temperaturas. Por isso, a jaqueta doudone é uma peça chave no guarda-roupa.

O modelo tem material leve (bom para carregar por aí), mas esquenta bastante. E ainda dá um ar esportivo, quebrando a seriedade de qualquer look.

Confira 4 ideias de looks com a jaqueta doudoune:

1. Brincos de metal, Silvia Doring, R$ 260*

2. Jaqueta da náilon, Canal, no OQVestir, R$ 659*

3. Camisa de tricoline, Renner, R$ 59,90*

4. Bolsa de couro, Bottletop, R$ 2 040*

5. Calça de couro, Le Lis Blanc, R$ 1 130*

6. Sandálias de couro, Santa Lolla, R$ 189,90*

1. Óculos de acetato, Livo, R$ 399*

2. Top de tricô, Forever 21, R$ 75,90*

3. Saia de tweed, Renner, R$ 99,90*

4. Bolsa de couro, Calvin Klein, R$ 890*

5. Tênis de lona, Converse, R$ 139,90*

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

1. Top de tricô, Zara, R$ 99*

2. Brincos de metal, Piuka, R$ 89,90*

3. Calca de crepe, ’2Essential, no Shop2gether, R$ 569*

4. Bolsa de couro, Christian Louboutin, R$ 9 990*

5. Escarpins de nobuck, Cecconello, R$ 219,90*

6. Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80*

1. Óculos de metal, Ray-Ban, R$ 520*

2. Vestido de tricô, Amaro, R$ 259,90*

3. Pochete de material sintético, Forever 21, R$ 105,90*

4. Coturnos de verniz, Via Marte, R$ 129,99*

Leia também: Como usar: chunky sneakers, o tênis de “pai” que as fashionistas amam

+ 5 tendências de moda festa para os dias frios

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA