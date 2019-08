As melhores amigas do visual de uma mulher, definitivamente, são as joias. Elas deixam qualquer look mais estiloso e sofisticado. E para ficar por dentro das últimas tendências, a equipe de CLAUDIA selecionou 5 tipos de joias que estão em alta.

Tem choker, maxi brincos, mix de anéis e muito mais! Tudo para você ficar ainda mais estilosa e arrasar. Confira:

Choker

Diretamente dos anos 90, o choker voltou com tudo e está fazendo o maior sucesso entre as blogueiras e famosas. A gargantilha com pegada mais “rocker” é perfeita para eventos mais informais e está disponível em vários modelos.

Brincos grandes

Não tenha medo de investir em brincos mais pesados. Eles são perfeitos para dar um ‘up’ em um look mais básico e são perfeitos para usar em eventos noturnos. Podem ser trabalhados em pedras ou então materiais mais despojados.

Tenha em casa

1. Brincos com brilhos, Zara, R$ 99*

2. Brinco pérola metal e madeira, Amaro, R$ 39,90*

3. Maxi brinco com tassel de miçanga, Renner, R$ 39,90*

4. Colar life choker duplo, Vivara, R$ 525*

5. Choker com detalhe strass, Amaro, R$ 44,90*

6. Colar choker aro triplo fino prateado folheado, Laços de Filó, R$ 79,90*

Argolas

Conhecidas por serem peças coringas e nunca saírem de moda, as argolas estão disponíveis em vários modelos e tamanhos. Elas são atemporais e combinam com qualquer estilo ou peça de roupa.

Mix de anéis

Algo que ajuda muito a modernizar o visual é usar vários anéis fininhos. Eles combinam com qualquer look e podem ser usados nas mais diversas combinações. Aqui vale usar a imaginação!

Mix de pulseiras

Se antes usar várias pulseiras era algo visto como infantilizado, a combinação volta com uma pegada chique. O mix de pulseiras é perfeito para criar um estilo mais despojado.

Tenha em casa

7. Pulseira riviera com zircônias brancas, Francisca Joias, R$ 79,90*

8. Pulseira life laranja e rosa, Vivara, R$ 273*

9. Anel life rodolitas rosas, Vivara, R$ 200*

10. Trio de anéis Bia Boca Rosa folheado em ouro, Francisca Joias, R$ 89,90*

11. Brinco Argola Larga Dupla, Amaro, R$ 39,90*

12. Kit brinco argola, Youcom, R$ 19,90*

